Clio Cup Europa: Arduini sfortunato in Portogallo, fuori dalla Top10

Leonardo Arduini, il giovane talento milanese di 19 anni, ha mostrato una velocità impressionante nel secondo round del campionato europeo Clio Cup, tenutosi a Portimao, in Portogallo.

Arduini ha combattuto per un posto nella Top10 durante tutto il fine settimana, ma un incidente nell'ultimo giro di Gara 2 gli ha fatto sfuggire un risultato importante.

Durante la sua prima esperienza in un campionato europeo, Arduini ha dimostrato di essere un competitore tenace, terminando dodicesimo in Gara 1 dopo una lotta serrata e subendo numerosi colpi. "Portimao è una pista stupenda, mi sono trovato subito bene e i tempi lo hanno confermato", ha raccontato Arduini, evidenziando il suo entusiasmo e la sua adattabilità.

La seconda gara prometteva di essere più favorevole per Arduini, che era in lotta per migliorare notevolmente la sua posizione grazie alle penalità inflitte ad altri concorrenti. Tuttavia, un doppio tamponamento all'inizio dell'ultimo giro ha compromesso le sue possibilità, relegandolo al tredicesimo posto finale.

Nonostante le difficoltà, Arduini rimane ottimista e determinato a migliorare, mantenendo il secondo posto nel Trofeo Junior dopo due eventi. "Peccato per il contatto, ma abbiamo comunque raccolto punti preziosi per il campionato", ha concluso Arduini, già focalizzato sul prossimo evento a Hockenheim, Germania, dal 10 al 12 maggio.