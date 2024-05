Clio Cup Europe: ottimo weekend a Hockenheim per Leonardo Arduini

È stato un Leonardo Arduini in forma smagliante quello visto a Hockenheim, terzo appuntamento del Clio Cup Europe.

Con 42 auto in pista, il 19enne milanese schierato da MC Motortecnica ha lottato per tutto il weekend per un posto in Top 5, segnando addirittura il quinto miglior crono nella prima qualifica.

Alla sua seconda stagione nel difficilissimo monomarca della Regie e alla prima esperienza fuori dai confini nazionali, Arduini sta dimostrando una rapidissima capacità di adattamento e in Germania, su una pista inedita per lui, ha compiuto un ulteriore passo in avanti. Quinto nella prima sessione di prove libere, Leonardo ha confermato l'ottima prestazione anche in qualifica, fermando i cronometri ad appena 7 centesimi di secondo dalla prima fila sullo schieramento.

Un avvio non perfetto in Gara 1 ha costato al pilota di MC Motortecnica un paio di posizioni, ma la gialla Clio #60 firmata Bodega S.P.A. è stata protagonista di una splendida gara tutta in lotta per la quarta posizione. Alla fine, Arduini è transitato settimo sotto la bandiera a scacchi, a meno di due secondi dalla vittoria. "Una gara favolosa! 30 minuti di pura battaglia, corsa a ritmo di qualifica con i mostri sacri del campionato. Finalmente abbiamo dimostrato il nostro valore. Abbiamo mostrato costanza e velocità per stare davanti. Passo dopo passo stiamo arrivando e il podio assoluto non è più un'utopia", ha commentato un felicissimo Leonardo.

Nella corsa domenicale, Arduini ha compiuto una prodigiosa rimonta. "In qualifica 2 abbiamo sofferto più del dovuto e non siamo riusciti a fare meglio del 23esimo tempo. Poteva essere una disfatta e invece l'abbiamo trasformata nell'ottima scusa per mettere in scena una rimonta da urlo. Nella prima parte di gara sono stato guardingo, cercando di fare meno danni possibili, dopo la safety car abbiamo dato tutto e... undicesimi! 12 posizioni guadagnate! Certo, con una qualifica migliore potevamo lottare di nuovo per un posto ai piedi del podio, ma va bene così. Abbiamo confermato che ci siamo. Ora arriva Misano, la mia pista di casa. Non vedo l'ora!!", ha concluso Arduini, ora a soli 4 punti dalla leadership del Trofeo Junior europeo e settimo nella classifica generale.

Lo spettacolo del Clio Cup non conosce soste e torna già in pista questo weekend, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. La tappa romagnola segnerà, oltre che il quarto appuntamento europeo, anche la prima tappa della serie italiana. Una nuova doppia sfida attende il giovane Arduini.