CUPRA debutta nella Formula E 2024/25: nasce il team CUPRA KIRO

CUPRA compie un passo decisivo verso l’elettrificazione sportiva, unendosi alla prossima stagione di Formula E con il nuovo team CUPRA KIRO, frutto della collaborazione con Kiro Race Co.

La stagione 2024/25 prenderà il via il 7 dicembre a São Paulo, segnando l’inizio di una nuova avventura per il marchio che sfida le convenzioni, portando il suo DNA racing e l’attenzione ai giovani talenti sulla scena globale.

Piloti e tecnologia d’eccellenza



Il nuovo team CUPRA KIRO sarà guidato dai giovani talenti Dan Ticktum (24 anni, Regno Unito) e David Beckmann(23 anni, Germania), entrambi con esperienze di successo in varie categorie motoristiche. Nei test ufficiali di Formula E a Madrid, Beckmann ha già mostrato il suo potenziale con un giro veloce di 1m27.755s, posizionandosi tra i migliori in pista.

L’auto del team sarà basata sulla pluripremiata Porsche 99X Electric WCG3, un’icona dell’e-racing, potenziata dall’esperienza tecnica e competitiva di CUPRA.

“L’ingresso in Kiro Race Co è un passo logico per CUPRA. Uniamo il nostro know-how tecnico a quello del team per competere ai massimi livelli,” ha commentato Xavi Serra, Global Head of Racing di CUPRA.

Anche Alex Hui, Team Principal di CUPRA KIRO, ha espresso entusiasmo: “La collaborazione con CUPRA rappresenta un momento storico per il nostro percorso in Formula E. Il nostro obiettivo comune è entrare nella storia di questa competizione.”

L’accordo è sostenuto da Forest Road Company, che ha acquisito Kiro Race Co alla fine della stagione 11, e dal desiderio condiviso di rompere gli schemi tradizionali nel motorsport e oltre.

Dopo l’E-Prix inaugurale a São Paulo, il team sarà impegnato in tappe iconiche come Miami, Berlino, Monaco e Londra. La livrea ufficiale del team sarà svelata a Città del Messico a gennaio, anticipando la seconda gara della stagione.

Con questa partnership, CUPRA dimostra ancora una volta il suo impegno nell’elettrificazione e nel sostegno ai giovani talenti. Il debutto del team CUPRA KIRO in Formula E rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un modo per delineare il futuro delle auto stradali elettriche, grazie all’esperienza acquisita in gara.