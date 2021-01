Motorsport

Venerdì, 8 gennaio 2021 - 18:12:00 Dakar 2021, Il Matador Sainz si rivede nella tappa 6 Dopo tanti problemi arriva il riscatto per il campione in carica. In top 10 la Peugeot di Despres

Guarda la gallery La rabbia dei giorni scorsi Carlos Sainz è finalmente riuscito a trasformarla in qualcosa di positivo. Nel percorso da Al-Qaisumah ad Ha'il di 448 km cronometrati, il pilota Mini JCW X-Raid ha fatto il vuoto, recuperando terreno anche nella generale che ora lo vede in terza piazza. Alle spalle dell’iberico, staccato di 4’03 Yazeed Al-Rajhi su Toyota Hilux Overdrive, reduce pure lui da giornate difficoltose non tanto per la navigazione, quanto per noie tecniche, quindi a 7’16 Nasser Al-Attiyah su Toyota Gazoo Racing. Il qatariano, vincitore di tre tappe finora più il prologo ha preceduto di pochi secondi il leader della generale Stéphane Peterhansel su Mini X-Raid. Quinto Jakub Przygonski su Hilux del team Orlen Overdrive, poi, a 19’16, la Century CR6 del costante Brian Baragwanath e a 19’33 la Hunter BRX di Nani Roma. Solo ottavo a ben 22’20 la Hilux del trionfatore di giovedì Giniel de Villiers, seguito a 25’45 da Cyril Despres su Peugeot 3008 DKR e a 26’11 dal russo Vladimir Vasilyev su Mini X-Raid. Da segnalare il ritiro di Orlando Terranova per un guasto sulla sua Mini JCW e il cedimento di un braccetto di una sospensione sulla Hunter BRX di Sébastien Loeb dopo appena 97 km dal via. Giornata complicata anche per la Peugeot 3008 DKR di Khalid A-Qassimi a 53’34 dal Matador e per Martin Prokop su Ford Raptor RS giunto quarantesimo a 1h26’ dalla vetta. Tra i camion podio completamente Kamaz con Airat Mardeev davanti di 1’08 a Dmitry Sotnikov e di 4’49 Ad Anton Shibalov. Nei quad dominano le Yamaha con Alexandre Giroud a precedere di 0’34” Giovanni Enrico e di 2’01 Nicolas Cavigliasso. Infine tra le moto Joan Barreda Bort su Honda ha avuto la meglio per appena 0’13” sulla Yamaha di Ross Branch e per 0’53” sulla KTM di Daniel Sanders. Classifica Auto Tappa 6 Dakar 2021: 1 C. Sainz Mini 03:38:27 2 Y. Al Rahji Toyota +4’03” 3 N. Al-Attiyah Toyota +7’16” 4 S. Peterhansel Mini +7’34” 5 J. Przygonski Ford +14’21” 6 B. Baragwanath Century +19’16” 7 N. Roma Pro Drive +19’33” 8 G. De Villiers Toyota +22’20” 9 C. Despres 9 V. Vasilyev Mini +26’11” 10 C. Lavieille Toyota +28’45” (RM Media)