Dakar 2025, Tappa 6: De Mévius trionfa nella speciale Al Duwadimi e Al-Attiyah punta al vertice

La Dakar 2025 prosegue con la tappa 6, un'impegnativa speciale da 605 km tra Ha'il e Al Duwadimi, che ha messo alla prova i concorrenti dopo il giorno di riposo.

Il belga Guillaume De Mévius si è imposto con una performance straordinaria, conquistando la sua prima vittoria di tappa e avanzando al 15° posto nella classifica Ultimate. "È una buona giornata per noi. Abbiamo avuto una brutta prima settimana, quindi spingiamo durante questa seconda settimana. Il nostro obiettivo è raccogliere punti nel campionato del mondo e assicurarci anche un posto nella top 10", ha dichiarato il pilota trentenne.

Nel frattempo, Nasser Al-Attiyah ha dimostrato ancora una volta la sua grinta da campione, recuperando oltre quattro minuti sul leader della gara, Henk Lategan. Il qatariota, cinque volte vincitore della Dakar, ha portato la sua Dacia Sandrider ai massimi livelli sulle dune insidiose di Al Duwadimi. "Sulle dune non è stato facile, ma abbiamo fatto un buon lavoro. Sono sicuro che possiamo essere ancora più veloci per cercare di recuperare il tempo che abbiamo perso", ha affermato Al-Attiyah.

La battaglia nella categoria moto vede l'australiano Daniel Sanders in testa alla classifica generale. Il pilota della Red Bull KTM Factory Racing ha cercato di sfruttare una posizione di partenza favorevole, mantenendo il suo vantaggio nonostante le difficoltà della tappa. I suoi compagni di squadra, Luciano Benavides ed Edgar Canet, hanno preferito un approccio più cauto sul percorso impervio. "È dura riprendere il ritmo dopo il giorno di riposo", ha ammesso Sanders.

Nella classe SSV, il cileno Francisco "Chaleco" López continua a impressionare. La sua vittoria di tappa lo ha portato sul podio generale, con l'obiettivo di aggiungere un altro titolo alla sua carriera già ricca di successi. "Abbiamo percorso gli ultimi chilometri di notte ed è stato difficile. Questa gara è stata una vera avventura e dobbiamo ancora affrontare l'Empty Quarter", ha dichiarato il 49enne.

La classe Challenger ha visto l'americano Corbin Leaverton del Red Bull Off-Road Junior Team ottenere un ottimo secondo posto nella tappa, portandosi al settimo posto assoluto. "Probabilmente mi sono divertito più in questa tappa che in qualsiasi altra a cui abbia partecipato. Un saluto al mio copilota Taye (Perry), è stata impeccabile come navigatrice", ha detto Leaverton.

La tappa 7 di domenica si prospetta cruciale, con i percorsi di moto e auto che si divideranno. I primi equipaggi della classe Ultimate affronteranno la speciale di Al Duwadimi senza dover seguire le tracce delle moto sulla sabbia, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nelle dinamiche della gara.

Classifica generale selezionata del Rally Dakar 2025 dopo la tappa 6



Definitivo

1.Henk Lategan (ZAF) 32:51.36

3. Mattias Ekström (SWE) +22.27

4. Nasser Al-Attiyah (QAT) +30.25

5. Mitch Guthrie Jr. (Stati Uniti) +50.16

8. Seth Quintero (Stati Uniti) +1:36.37

13. Rokas Baciuška (LTU) +3:27.44

14. Lucas Moraes (BRA) +3:34.56

15. Guillaume De Mévius (BEL) +3:43.43

16. Giniel de Villiers (ZAF) +3:51.23

24. Toby Price (Australia) +6:29.38

44. Cristina Gutiérrez (ESP) +37:46.22

47. Nani Roma (ESP) +65:23.04



Sfidante

1. Nicolas Cavigliasso (ARG) 35:57.59

2. Gonçalo Guerreiro (POR) +35.02

4. Pau Navarro (SPA) +1:57.08

7. Corbin Leaverton (Stati Uniti) +4:05.26



SSV

1. Brock Heger (Stati Uniti) 37:21.01

3. Francisco López (CHL) +1:47.27



Bici

1. Daniel Sanders (AUS) 35:18.49

6. Luciano Benavides (ARG) +30.08

10. Edgar Canet (ESP) +1:16.59