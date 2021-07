DS Automobiles corre per i due titoli mondiali prima del gran finale

A due gare dalla fine, da disputare a Berlino, António Félix da Costa è 5° nel Campionato Piloti, 15 punti dietro al leader.

Dopo aver riconquistato la vetta della classifica del Campionato a squadre sabato, DS TECHEETAH intendeva aumentare il proprio vantaggio in Gara 2 dell'E-Prix di Londra, tredicesima prova dell'ABB FIA Formula E World Championship. La fortuna non sorride a Jean-Éric Vergne (12°) e António Félix da Costa (DNF), la squadra guidata da Mark Preston conserva comunque tutte le sue possibilità di conquista del titolo quando manca solo l'ultimo E-Prix della stagione a Berlino.

Questa domenica, António Félix da Costa avrebbe meritato molto di più di un ritiro. Partito 22° sulla griglia di partenza, il portoghese ha guadagnato dieci posizioni, prima di attaccare André Lotterer nel rettilineo dei box. Sfortunatamente, il campione in carica è stato stretto dall’avversario contro il muro. “La giornata è stata difficile…”, ha ammesso António Felix Da Costa, ora 5° nel Campionato Piloti, a 15 punti dal leader. “Non ci siamo qualificati bene. In gara eravamo quasi rientrati nella Top 10 quando sono stato spinto fuori pista… È difficile da digerire perché avremmo potuto conquistare dei punti molto importanti. Ad ogni modo, è il momento dello sprint finale a Berlino con il titolo in vista. Dovremo lottare come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono convinto che insieme alla squadra possiamo raggiungere questo obiettivo. "

Autore di una bella rimonta dal 23° al 12° posto, Jean-Éric Vergne ha avuto anche la possibilità di ottenere un risultato migliore al volante della sua DS E-TENSE FE 21, ma lo scenario di gara ha complicato tutto. "Non era certo il genere di domenica che volevamo vivere", ha ammesso l'ambasciatore di DS Automobiles. “Ci sono stati troppi incidenti e molti piloti hanno concluso la gara con le auto danneggiate. Per noi è una grande delusione. Ora dobbiamo mantenere la calma e continuare a lavorare sodo. Mancano ancora due gare e siamo pronti a lottare fino alla fine! "

"Lo sport a volte è ingrato e la Formula E non fa eccezione", ha continuato Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performance. “Dopo qualifiche molto difficili, i nostri piloti hanno mostrato ancora una volta le potenzialità della nostra monoposto in gara, ma i numerosi incidenti hanno avuto la meglio sulle nostre speranze di conquistare dei punti. In ogni caso non ci arrendiamo e arriveremo a Berlino con la ferma intenzione di difendere i nostri 2 titoli! "

Come per i Piloti, tutto resta giocabile per la casa francese nella classifica a squadre. A soli 15 punti dal leader, il Team Principal di DS TECHEETAH logicamente vuole crederci. "Oggi è stata una giornata molto complicata perché i nostri due piloti sono finiti fuori dalla zona punti", si rammarica Mark Preston. “In una grande rimonta Antonio è stato costretto al ritiro dopo una dura lotta con Lotterer. Per quanto riguarda JEV, è stato anche coinvolto in una serie di incidenti mentre conquistava posizioni in gara. È un peccato, ma tutte le nostre energie devono essere concentrate su Berlino. Lì abbiamo fatto delle ottime gare negli ultimi anni e speriamo di ripeterci negli ultimi due appuntamenti del campionato. "

Ci vediamo nella capitale tedesca il 14 e 15 agosto per un finale che si preannuncia spettacolare!

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Nyck DE VRIES => 95 punti

2.Robin FRIJNS => 89 punti

3.Sam BIRD => 81 punti

4.Jake DENNIS => 81 punti

5.Antonio Felix DA COSTA => 80 punti

6.Alex LYNN => 78 punti

7.Nick CASSIDY => 76 punti

8.Mitch EVANS => 75 punti

9.Edoardo MORTARA => 74 punti

10.René RAST => 72 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.ENVISION VIRGIN RACING => 165 punti

2.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 158 punti

3.JAGUAR RACING => 156 punti

4.DS TECHEETAH => 148 punti

5.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 143 punti

6.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 134 punti

7.MAHINDRA RACING => 122 punti

8.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 116 punti

9.ROKIT VENTURI RACING => 91 punti

10.NISSAN E.DAMS => 79 punti

11.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 47 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 18 punti