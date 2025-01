DS PENSKE pronta per la Formula E in Messico: Vergne e Günther a caccia di punti con la DS E-TENSE FE25

Il conto alla rovescia per il secondo appuntamento della Stagione 11 della Formula E è ufficialmente iniziato. L'ABB FIA Formula E World Championship torna a Città del Messico

per la nona volta nella storia della serie, con le monoposto elettriche pronte a infiammare il celebre Autodromo Hermanos Rodriguez. Questa volta, la gara si svolgerà su una versione ridotta del circuito, ma lo spettacolo non mancherà, grazie alla partecipazione delle 11 squadre più competitive del campionato.

Tra i protagonisti, occhi puntati sul team DS PENSKE, che punta a riscattare una partenza di stagione meno brillante del previsto. Con la loro DS E-TENSE FE25, sviluppata dalla divisione competizioni di DS Automobiles, il team franco-americano vuole dimostrare il proprio valore in pista, puntando a raccogliere punti preziosi per la classifica.

DS PENSKE: un team affamato di risultati

Dopo una gara complicata a San Paolo, dove il potenziale della monoposto non è stato pienamente sfruttato, il direttore di DS Performance, Eugenio Franzetti, non nasconde la voglia di rivalsa:

"Dopo una gara frustrante a San Paolo, dove avremmo potuto ottenere ottimi risultati grazie alle prestazioni della nostra DS E-TENSE FE25 sia in qualifica che in gara, siamo più determinati che mai a dimostrare le competenze del nostro team questo fine settimana. Il Messico è sempre un posto meraviglioso e non vediamo l'ora di confrontarci con le altre squadre, davanti a migliaia di fan entusiasti!"

La scuderia punta molto sui suoi due piloti, Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther, entrambi motivati a riscattarsi dopo l'esordio in Brasile. Vergne, già due volte campione del mondo di Formula E, porta esperienza e tenacia, mentre Günther rappresenta un mix di talento e freschezza, pronto a sorprendere in una gara che si preannuncia altamente competitiva.

Città del Messico: un circuito speciale per la Formula E

L'Autodromo Hermanos Rodriguez è una tappa storica della Formula E, capace di attirare migliaia di tifosi locali appassionati di motorsport. L’atmosfera unica che si respira sulle tribune messicane è uno dei motivi per cui questa gara è particolarmente attesa da piloti e team.

La gara si svolgerà sabato 11 gennaio alle 21:00 CET (le 14:00 ora locale), con migliaia di spettatori pronti a tifare per i propri beniamini. Per DS PENSKE, sarà fondamentale mantenere un ritmo competitivo e gestire al meglio la strategia di gara per sfruttare al massimo le potenzialità della DS E-TENSE FE25.

Con una vettura dalle ottime prestazioni e due piloti motivati, il team franco-americano è pronto a lasciare il segno in Messico. L’obiettivo è chiaro: entrare tra i leader della corsa e tornare a casa con un bottino di punti significativo.

La Formula E continua a dimostrarsi una piattaforma perfetta per innovazioni tecnologiche e battaglie in pista, e il round messicano non farà eccezione

Cifre chiave da quando DS Automobiles è entrata in Formula E:

122 gare

4 titoli di campionato

16 vittorie

51 podi

24 pole position