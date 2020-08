FE, EPrix Berlino 4, Doppietta DS e Da Costa è campione

Non poteva andare meglio per la DS Techeetah. Nella quarta replica sul tracciato berlinese di Tempelhof vittoria per Jean-Eric Vergne e piazza d’onore per Antonio Felix da Costa. Il portoghese, decisamente in palla sul circuito tedesco, ha per diversi giri dettato il ritmo a seguito di un bel sorpasso ai danni del compagno di squadra che scattava dalla pole position, ma alla fine ha dovuto cedere alla furia del francese, che, quasi commosso, lo ha accolto celebrante alla bandiera a scacchi per il successo più prestigioso ottenuto, ovvero quello del sigillo iridato raccolto proprio dalle sue mani.

Sul terzo gradino del podio è salito invece un ottimo Sébastien Buemi su Nissan e-Mans. L’elvetico è stato protagonista di battaglie e sorpassi e tuttavia, al traguardo, ha espresso un po’ di delusione per non aver saputo gestire al meglio l’energia.

Quarto Nyck de Vries su Mercedes, come lo svizzero, impegnato in ruotate con la Nissan e-Dams di Oliver Rowland. L’olandese, aggressivo, ha compiuto il sorpasso decisivo all’ultima tornata. Sesto posto per l’Audi di Lucas di Grassi, in ripresa nelle battute conclusive, poi la Panasonic Jaguar di Mitch Evans e la Porsche di André Lotterer. Nono Alex Lynn su Mahindra, quindi Felipe Massa su Venturi, beffato da tre colleghi sul finale.

Undicesima la Virgin di Sam Bird, in gran bagarre con Stoffel Vandoorne su Mercedes. Tredicesima la BMW di Alexander Sims , poi la Venturi di Eodardo Mortara e la Mahindra di Jerome d’Ambrosio.

Sedicesimo René Rast su Audi, scivolato indietro nei giri conclusivi, quindi James Calado su Panasonic Jaguar, Daniel Abt su NIO, Nico Müller su Dragon davanti al team-mate Sergio Sette Camara. A chiudere il gruppone Oliver Turvey su NIO, messo in difficoltà allo start da Maximilian Günther. Il tedesco di BMW è stato autore di un eclatante tamponamento e per questo nel round di mercoledì verrà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza.

Infine non ha potuto prendere il via Robin Frijns per un guasto sulla sua Virgin.

Classifica ePrix Berlino 4:

1 Jean-Eric Vergne DS Techeetah 46m24.803s

2 Antonio Felix da Costa DS Techeetah +0.497s

3 Sebastien Buemi Nissan e.dams +1.392s

4 Nyck de Vries Mercedes +3.791s

5 Oliver Rowland Nissan e.dams +5.018s

6 Lucas di Grassi Audi +9.805s

7 Mitch Evans Jaguar +14.814s

8 Andre Lotterer Porsche +15.755s

9 Alex Lynn Mahindra +21.001s

10 Felipe Massa Venturi +22.809s

11 Sam Bird Virgin +22.911s

12 Stoffel Vandoorne Mercedes +23.388s

13 Alexander Sims BMW +23.575s

14 Edoardo Mortara Venturi +23.889s

15 Jerome d'Ambrosio Mahindra +23.914s

16 Rene Rast Audi +24.381s

17 James Calado Jaguar +26.600s

18 Daniel Abt NIO +29.121s

19 Neel Jani Porsche +29.527s

20 Nico Muller Dragon +34.431s

21 Sergio Sette Camara Dragon +36.315s

22 Oliver Turvey NIO +1m01.473s

RM Media