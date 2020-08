FE, ePrix Berlino 5, Gara da dimenticare per la DS Techeetah

Di sicuro le attese per la prima gara post vittoria iridata erano altre ed invece nella penultima replica sul circuito di Berlino Tempelhof, la DS Techeetah ha dovuto fare i conti con alcune peripezie e un doppio zero finale.

Jean-Eric Vergne, scattato ultimo per un errore strategico durante le qualifiche, non è andato oltre la piazza 18, avendo tra l’altro subito un drive through per essersi presentato in griglia con la batteria eccessivamente raffreddata, mentre il neo campione Antonio Felix da Costa si è ritirato per i postumi della collisione avuta nella prima parte di corsa con Lucas di Grassi, poi penalizzato con 5” e ventunesimo alla bandiera a scacchi.

A trionfare è stato il poleman Oliver Rowland su Nissan e-Dams, davanti alla Virgin di Robin Frijns staccato di 1”9 e alla Audi di un René Rast davvero in giornata e a lungo in lotta con la Porsche di André Lotterer, scalzato dal podio al momento giusto.

Quinto posto per la Mahindra di Alex Lynn a precedere la Porsche di Neel Jani, nelle battute iniziali in zona top 3, e la Panasonic Jaguar di un Mitch Evans invisibile. Ottavo Edoardo Mortara su Venturi, quindi la Mercedes di Stoffel Vandoorne che ha avuto la meglio nella bagarre con la Nissan e-Dams di Sébastien Buemi.

Undicesimo malgrado un problema tecnico sul finale per Alexander Sims su BMW, seguito dalla Panasonic Jaguar di un buon Tom Blomqvist su Panasonic Jaguar e dalla Venturi di Felipe Massa, autore di un mini-tamponamento ai danni di Sims che gli ha fatto perdere posizioni.

Quattordicesimo Nyck de Vries su Mercedes, poi la Dragon del rookie della serie Sergio Sette Camara, al pronti via protagonista di un crash con la Virgin di Sam Bird, ventesimo. Sedicesimo Jerome d’Ambrosio su Mahindra, a seguito Nico Müller su Dragon. Diciannovesima la NIO di Oliver Turvey. Chiude il gruppo la BMW di Maximilian Günther, nei guai per l’autoscontro allo start. Da segnalare anche il ritiro della NIO di Daniel Abt.

Classifica ePrix Berlino 5:

1 Oliver Rowland Nissan e.dams 47m28.880s

2 Robin Frijns Virgin +1.903s

3 Rene Rast Audi +7.490s

4 Andre Lotterer Porsche +7.863s

5 Alex Lynn Mahindra +11.441s

6 Neel Jani Porsche +12.922s

7 Mitch Evans Jaguar +14.106s

8 Edoardo Mortara Venturi +17.134s

9 Stoffel Vandoorne Mercedes +18.949s

10 Sebastien Buemi Nissan e.dams +19.731s

11 Alexander Sims BMW +23.331s

12 Tom Blomqvist Jaguar +24.807s

13 Felipe Massa Venturi +27.775s

14 Nyck de Vries Mercedes +28.723s

15 Sergio Sette Camara Dragon +31.132s

16 Jerome d'Ambrosio Mahindra +31.524s

17 Nico Muller Dragon +34.140s

18 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +34.986s

19 Oliver Turvey NIO +44.377s

20 Sam Bird Virgin 46. +591s

21 Lucas di Grassi Audi +1m15.119s

22 Maximilian Guenther BMW 32 giri

RM Media