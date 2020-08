FE, ePrix Berlino, In Gara 3 sul podio la DS di Vergne

Avrebbe potuto vincere, ma a causa di un calo di energia improvviso nelle battute finali di una gara fino a quel momento dominata, Jean-Eric Vergne si è dovuto accontentare del terzo posto vanificando così la pole position conquistata nel pomeriggio. Per il transalpino della DS Techeetah, due volte campione di categoria, si è trattato di un vero e proprio smacco, soprattutto perché alla fine ha dovuto pure rintuzzare gli attacchi del vicino di box e ormai rivale Antonio Felix da Costa. Trionfatore delle corse di mercoledì e giovedì scorso, il portoghese, scattato dalla nona piazzola, è stato protagonista di un’avvincente rimonta fino al quarto posto e ora è sempre più leader della generale piloti con 137 punti contro i 69 di Maximilian Günther su BMW, primo al traguardo questo sabato dopo un sprint conclusivo tutto all’attacco.

Alle spalle del tedesco, a distanza davvero ravvicinata, un ottimo e altrettanto combattivo Robin Frijns su Virgin. Quinto André Lotterer su Porsche, in lotta per diversi giri con la Mercedes di Stoffel Vandoorne finché l’ex McLaren F1 è stato costretto al ritiro per un guasto,

Sesta la Nissan e-Dams di Oliver Rowland, seguita dalla Mahindra di Jerome d’Ambrosio e dalla Audi di Lucas Di Grassi. Il brasiliano è stato vittima di una collisione con la Venturi di Felipe Massa, a sua volta punito per l’incidente con un drive through e ultimo al traguardo.

Nono posto per Mitch Evans su Panasonic Jaguar, poi Alexander Sims su BMW e Sébastien Buemi su Nissan e-Dams. Dodicesimo Nico Müller su Dragon, a precedere Sam Bird su Virgin, autore di una brutta qualifica, ed Edoardo Mortara su Venturi.

Quindicesima la NIO di Daniel Abt, quindi la Mercedes di Nyck de Vries e l’altra NIO di Alex Lynn, inizialmente attivo nelle posizioni di testa.

Spettacolare il contatto tra la Porsche di Neel Jani e la Dragon di Sergio Sette Camara che ha provocato l’uscita della Safety Car. Come loro, ko James Calado su Panasonic Jaguar, coinvolto suo malgrado nella carambola, e René Rast su Audi.

Classifica ePrix di Berlino 3:

1 Maximilian Günther BMW 46m15.512s

2 Robin Frijns Virgin +0.128s

3 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +2.569s

4 Antonio Felix da Costa DS Techeetah +2.743s

5 Andre Lotterer Porsche +3.136s

6 Oliver Rowland e.dams Nissan +5.547s

7 Jerome d'Ambrosio Mahindra +7.893s

8 Lucas di Grassi Audi +12.672s

9 Mitch Evans Jaguar +13.511s

10 Alexander Sims BMW +19.248s

11 Sebastien Buemi e.dams Nissan +20.240s

12 Nico Muller Dragon +20.486s

13 Sam Bird Virgin +20.733s

14 Edoardo Mortara Venturi +20.944s

15 Daniel Abt NIO +21.948s

16 Nyck de Vries Mercedes +22.520s

17 Oliver Turvey NIO +22.774s

18 Alex Lynn Mahindra +23.181s

19 Felipe Massa Venturi +36.549s

RM Media