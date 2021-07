FE, ePrix New York, Günther vince a sorpresa Gara 1

DS TECHEETAH prende il comando della classifica costruttori

Alla fine a vincere è stato Maximilian Günther. Il tedesco ha approfittato dell’azzardo compiuto nelle battute conclusive dal francese DS Techetaah Jean-Eric Vergne che, nel tentativo di superare Nick Cassidy, fino a quel momento al comando, ha sparigliato le carte, spendendo il britannico della Virgin in quarta piazza e promuovendo inconsapevolmente il driver BMW. Sul podio con loro è salito Lucas di Grassi al termine di una gara regolare al volante della sua Audi.

Quinto a 5”239 Robin Frijns su Virgin, quindi le due Nissan e-Dams di Sébastien Buemi e di Oliver Rowland, la Porsche di André Lotterer e la Jaguar di Sam Bird.

Decima e ultima in zona punti l’Audi di René Rast, a precedere la Mahindra di Alex Lynn. L’inglese, a lungo in battaglia con la DS Techaatah di Antonio Felix da Costa, giunto appena alle sua spalle e staccato di 15”289 dalla vetta, ha rischiato di finire fuori per un tamponamento subito da parte di Pascal Wehrlein ed invece, a differenza del tedesco della Porsche, ko per la rottura dello sterzo, è stato in grado di precedere e giungere alla bandiera a scacchi.

Solamente tredicesima a 27”523 la Mercedes di Nyck De Vries, seguita dalle Venturi di Edoardo Mortara, costretto a partire in fondo al gruppo per un errore di erogazione della potenza compiuto in qualifica, e di Norman Nato. Chiudono la NIO di Tom Blomqvist e le Dragon di Joel Eriksson e Sergio Sette Camara, penalizzato in avvio con un drive through.

Da segnalare il ritiro della Jaguar di Mitch Evans, molto attivo nelle prime fasi, ma poi fermato da un guasto. Da dimenticare anche il sabato di Oliver Turvey su NIO, prima punti per aver utilizzato troppa energia e quindi uscito per noie tecniche.

Classifica ePrix New York 1:

1 Maximilian Gunther Andretti Autosport

2 Jean-Eric Vergne Techeetah +2”072

3 Lucas di Grassi Team Abt +2”832

4 Nick Cassidy Virgin Racing +4”623

5 Robin Frijns Virgin Racing +5”239

6 Sébastien Buemi DAMS +6”370

7 Oliver Rowland DAMS +6”581

8 Andre Lotterer Porsche Team +7”826

9 Sam Bird Jaguar Racing +8”489

10 René Rast Team Abt +11”917

11 Alex Lynn Mahindra Racing +14”912

12 Antonio Felix da Costa Techeetah +15”289

13 Nyck de Vries Mercedes +27”523

14 Edoardo Mortara Venturi +27”698

15 Norman Nato Venturi +28”472

16 Tom Blomqvist NIO Formula E Team +28”746

17 Joel Eriksson Dragon Racing +41”106

18 Sergio Sette Camara Dragon Racing +49”849

RMMedia