FE, ePrix New York virtuale, La DS di Da Costa ancora in zona punti

Nel penultimo round della Formula E Race At Home Challenge, antipasto della finale di domani sul circuito virtuale di New York, per l’ennesima volta è stato Antonio Felix da Costa a portare buone notizie alla DS Techeetah. L’ex junior Red Bull ha dato battaglia con le unghie e coi denti e al termine dei 15 giri in programma ha tagliato il traguardo in ottava piazza. Male, invece, come ormai prassi, l’altra guida del team franco-cinese Jean-Eric Vergne, tra i primi ad essere eliminati.

La vittoria è andata alla Mahindra di Pascal Wehrlein, leader della generale con 130 punti, seguito dalla Nissan e-Dams di Oliver Rowland capace, dopo una serie di manovre e contromanovre, di avere a meglio sulla Audi del sostituto di Abt Kelvin Van del Lindre.

Quarta la Mercedes di Stoffel Vandoorne, a precedere la BMW Andretti di Maximilian Günther e le due Venturi di un redivivo Felipe Massa e di Edoardo Mortara. Nono Robin Frijns su Dragon, quindi Oliver Turvey su NIO, in gran bagarre con la Porsche di Neel Jani, per l’ultima posizione calda. Dodicesima a 30”123 la Panasonic Jaguar di Mitch Evans.

Primo degli estromessi il britannico della BMW Andretti Alexander Sims, seguito dalla Virgin di Sam Bird, dalla Panasonic Jaguar di James Calado e dalla NIO di Ma Qing Hua.

Diciottesima la Porsche di André Lotterer, salvo per qualche tornata malgrado un rocambolesco contatto con la Nissan e-Dams di Sébastien Buemi, ventiquattresimo.

Diciannovesimo il debuttante Joel Eriksson, autore di un bel duello nelle fasi iniziali con JEV, poi l’Audi di Lucas di Grassi, la Merceds di Nyck De Vries, subito coinvolto in un incidente, la Dragon di Brendon Hartley e la Mahindra di Jerome D’Ambrosio.

RM Media