FE, La stagione terminerà con 6 gare in 9 giorni

Dopo una lunga pausa spezzata soltanto dalla Race at Home Challenge virtuale che ha visto trionfare la Mercedes di Stoffel Vandoorne, la Formula E riprenderà nella sua versione reale ad inizio agosto con una volata di sei appuntamenti sul tracciato berlinese già utilizzato in alcuni round al simulatore.

Si partirà mercoledì 5, quindi si proseguirà giovedì 6, sabato 8, domenica 9, mercoledì 12 e il gran finale giovedì 13. Per ogni coppia di corse verrà utilizzato un layout differente della pista così da non rendere noiosa la ripetitività.

In questo modo il campionato 2019/2020 potrà vantare 11 round complessivi. Attualmente, con 5 ePrix disputati a comandare la classifica è la DS Techeetah di Antonio Felix da Costa con 67 punti, seguito dalla Panasonic Jaguar di Mitch Evans, a undici lunghezze. Più distante la BMW Andretti di Alexander Sims fermo a 46.

Ovviamente, nel rispetto delle regole anti-Covid al pubblico non sarà consentito accedere alle tribune e ogni impianto potrà contare un massimo di 1000 persone, compresi i fornitori locali e il personale medico. Per quanto riguarda l’organizzazione delle squadre, invece, ogni team dovrà rispettare il limite di 20 membri. Tutte le altre operazioni verranno effettuate in remoto.

Saranno resi obbligatori l’uso delle mascherine e l’ormai noto distanziamento sociale, mentre le procedure sanitarie prevederanno i test per il Coronavirus prima della manifestazione e lo screening in loco ad ogni inizio giornata.

RM Media