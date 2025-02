Ferrari 499P 2025: svelata la nuova livrea per la sfida al FIA WEC

Ferrari ha ufficialmente svelato la nuova livrea delle 499P numero 50 e 51 che prenderanno parte alla stagione 2025 del FIA World Endurance Championship (WEC).

Con questa nuova veste, il Cavallino Rampante celebra la propria tradizione nelle corse di durata, aggiornando al contempo gli stilemi ereditati dalla leggendaria 312 PB.

Obiettivo: il titolo mondiale e Le Mans

Dopo un 2024 che ha visto la squadra sfiorare il successo iridato e ottenere una vittoria di prestigio alla 24 Ore di Le Mans, Ferrari si prepara alla nuova stagione con ambizioni chiare: conquistare il Campionato Costruttori e Piloti e confermarsi ai vertici della top class endurance. Gli equipaggi restano invariati: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen guideranno la 499P #50, mentre Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi saranno al volante della #51.

Una livrea tra tradizione e innovazione

Il design della livrea 2025 mantiene il classico rosso Ferrari come colore dominante, affiancato dal Giallo Modena. L’elemento distintivo, la fascia obliqua gialla, è stato riposizionato sui side pod laterali per enfatizzare il dinamismo della vettura. L’effetto ottico ottenuto migliora la visibilità dell’auto in gara, specialmente se osservata dall’alto, offrendo un look moderno e distintivo.

Inoltre, il rosso della carrozzeria adotta una finitura lucida per ottimizzare la visibilità notturna, mentre alcune sezioni opache richiamano le monoposto di Formula 1 della Scuderia Ferrari HP.

Evoluzioni tecniche della 499P

Dal punto di vista tecnico, la 499P 2025 mantiene la configurazione introdotta a partire dal quinto round della stagione 2024 a San Paolo, dove Ferrari aveva implementato il primo pacchetto di evoluzione tecnica (joker). Gli interventi più significativi hanno riguardato il miglioramento dei condotti di raffreddamento dei freni e l’aerodinamica, con l’introduzione di flick sotto i proiettori anteriori per ottimizzare i flussi.

Durante l’inverno, il team ha lavorato sull’ottimizzazione del pacchetto tecnico e sulla ricerca di soluzioni per migliorare affidabilità e prestazioni, sempre nel rispetto del regolamento FIA WEC.

Motopropulsore e tecnologia ibrida

La Ferrari 499P è equipaggiata con un sistema ibrido che combina un motore V6 biturbo montato in posizione centrale-posteriore con un’unità elettrica ERS (Energy Recovery System) situata sull’asse anteriore. Questo powertrain sfrutta tecnologie derivate dai modelli stradali Ferrari e dalla Formula 1, in particolare il sistema ibrido a 800V.

La stessa architettura V6 biturbo si ritrova su alcune delle più recenti supercar di Maranello, confermando il legame tra competizione e produzione di serie.

Confermati gli equipaggi Ferrari AF Corse

Ferrari punta sulla continuità con la conferma degli stessi piloti delle stagioni precedenti. Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen sulla #50 proveranno a difendere il successo di Le Mans 2024 e a puntare al titolo mondiale. Sulla #51, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi cercheranno di bissare la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2023 e di migliorare ulteriormente le loro prestazioni nel WEC.

Il calendario della stagione 2025

Il campionato FIA WEC prenderà il via il 28 febbraio in Qatar, preceduto dal Prologo il 21-22 febbraio. Il calendario prevede poi tappe in circuiti storici dell’endurance:

Imola (Italia) - 20 aprile

Spa-Francorchamps (Belgio) - 10 maggio

24 Ore di Le Mans (Francia) - 14-15 giugno

San Paolo (Brasile) - 13 luglio

COTA (USA) - 7 settembre

Fuji (Giappone) - 28 settembre

Sakhir (Bahrain) - 8 novembre

I protagonisti:

Antonio Fuoco (#50): “Abbiamo migliorato il setup e la gestione della 499P. Il mio obiettivo è lottare per il titolo e provare a ripetere la vittoria a Le Mans.”

Miguel Molina (#50): “Dobbiamo essere regolari in ogni gara e puntare a finire sempre sul podio.”

Nicklas Nielsen (#50): “Vincere a Le Mans nel 2024 ci ha dato grande motivazione. Spero di ripetere l’impresa nel 2025.”

Alessandro Pier Guidi (#51): “Abbiamo lavorato molto al simulatore per ottimizzare ogni dettaglio della vettura.”

James Calado (#51): “Nel 2024 abbiamo dimostrato di poter competere per la vittoria. Ora dobbiamo fare un ulteriore passo avanti.”

Antonio Giovinazzi (#51): “Il team è cresciuto molto e la 499P è una vettura affidabile e veloce. Il nostro obiettivo è vincere ancora.”

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti: “Nel 2025 puntiamo a essere ancora più consistenti nei risultati e a consolidare la nostra posizione nella top class endurance.”

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars: “Abbiamo lavorato su ogni aspetto della 499P, migliorando affidabilità e performance per affrontare al meglio la nuova stagione.”

Con una livrea che omaggia la tradizione Ferrari e un pacchetto tecnico affinato per la massima competitività, la 499P 2025 si prepara a una stagione di grande ambizione. Il team Ferrari – AF Corse è pronto a sfidare i giganti dell’endurance, con l’obiettivo di riportare a Maranello il titolo mondiale che manca dal 1972 e di continuare a scrivere pagine di storia alla 24 Ore di Le Mans.

Il sipario sta per alzarsi: il 28 febbraio, in Qatar, la battaglia avrà ufficialmente inizio.