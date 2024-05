Formula E, Evans e Cassidy conquistano il doppio podio per Jaguar a Shanghai

Grazie a una manovra all'ultimo giro, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) ha trionfato nell'undicesima tappa del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E durante l'E-Prix di Shanghai,

strappando la vittoria a Pascal Wehrlein di TAG Heuer Porsche.

Partito dalla terza posizione in griglia, Evans è passato rapidamente in testa al 7° giro, superando Jean-Éric Vergne (DS PENSKE) e Oliver Rowland (Nissan). Evans ha gestito la gara con attenzione, affrontando le Porsche di Wehrlein e António Félix da Costa, sfruttando l’ATTACK MODE per mantenere la posizione e l'energia.

A metà gara, le Porsche dominavano con Evans in scia. Al 19° giro, Evans ha superato da Costa nel Settore 1, mentre Nick Cassidy, leader del campionato, si è portato al quarto posto al 23° giro. Grazie a una migliore gestione dell'energia, Cassidy ha poi superato da Costa, salendo al terzo posto.

All'ultimo giro, Evans ha effettuato un audace sorpasso su Wehrlein, prendendo la testa e mantenendola fino al traguardo. Cassidy ha concluso terzo, evitando per un soffio una rimonta di Rowland.

La top ten è stata completata da Costa, Dennis, Vergne, de Vries, Günther e Buemi. Una penalità per Günther ha promosso Vandoorne nei punti.

Questa prestazione proietta Cassidy in cima alla classifica piloti con 155 punti, davanti a Wehrlein (142) e Rowland (130). Jaguar TCS Racing estende il suo vantaggio nella classifica a squadre di 66 punti, con tre vittorie nelle ultime quattro gare.

La competizione continua con il 12° round dell'E-Prix di Shanghai domani 26 maggio.