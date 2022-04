Formula E: Evans si aggiudica il primo round del Rome e-prix

Ospite d'eccezione l'attore della serie TV Sky "Diavoli" Alessandro Borghi: "Guidare la Gen2 un'esperienza veramente adrenalinica"

Mitch Evans della Jaguar TCS Racing ha ottenuto la vittoria sulle strade di Roma per la seconda volta nella sua carriera nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, staccando i compagni e posizionandosi prima di Robin Frijns della Envision Racing e Stoffel Vandoorne della Mercedes-EQ in terza posizione.

Cos’è successo: Alla partenza, il poleman Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) ha mantenuto il comando, respingendo Robin Frijns di Envision Racing in seconda posizione mentre il gruppo correva lungo i 3.385 metri del Circuito Cittadino dell'EUR a Roma.

Tallonato da Edoardo Mortara di ROKiT Venturi, Oliver Rowland di Mahindra Racing ha colpito la barriera sulla curva 7, causando un tamponamento a catena dietro il pilota britannico Poco dopo, Max Guenther della Nissan e.dams si è schiantato contro la barriera alla curva 11, causando l'uscita della Porsche Taycan Safety Car.

Con 35 minuti rimasti sul cronometro, la vera corsa è finalmente iniziata con Vandoorne davanti a Frijns e Mercedes-EQ Nyck de Vries. In mezzo ai piloti Mercedes-EQ, Robin Frijns scalpitava per il comando, aspettando il momento giusto per fare una mossa su Vandoorne.

A 29 minuti dalla fine, Antonio Felix da Costa della DS TECHEETAH ha attivato l'ATTACK MODE in Curva 4, mentre poco dopo Frijns ha fatto la sua mossa su Vandoorne, superando il pilota della Mercedes all'interno della curva e prendendo così il comando. Il giro seguente, entrambi i piloti Mercedes hanno attivato l'ATTACK MODE, permettendo a Da Costa il passaggio in seconda posizione dietro il leader della gara Frijns. Tuttavia subito Vandoorne ha riconquistato il secondo posto dietro Frijns.

Nonostante il buon inizio, Da Costa ha continuato a scivolare in fondo dopo una botta causata da Jake Dennis di Avalanche Andretti sulla curva 4 che ha causato il sorpasso del pilota britannico così come di Mitch Evans della Jaguar TCS Racing. Di nuovo in testa, Vandoorne e Frijns hanno continuato a superarsi a vicenda usando l'ATTACK MODE, con il belga che ha superato l'olandese in salita tra la curva 6 e 7 con una mossa ben eseguita.

Nonostante fosse partito in terza posizione, de Vries è apparso in difficoltà, ma è qui che è cominciata la rimonta di Mitch Evans, che, partito nono, utilizzando la potenza extra di ATTACK MODE ha fatto una mossa di successo su Vandoorne e Frijns per prendere il comando.

Evans - già vincitore una volta a Roma - ha conquistato dunque un comodo margine, ma l'uscita della Safety Car all'inizio della gara ha fatto estendere la durata della gara di 5 minuti e 15 secondi grazie al TAG Heuer Added Time. Dopo essere scivolato giù, Vandoorne ha usato il suo FANBOOST per risalire sul podio, alla fine stabilendosi dietro Evans in seconda posizione. Nel tempo di recupero, dunque, Evans ha tenuto duro, seguito da Vandoorne e da Jean-Eric Vergne della DS TECHEETAH, che però è stato infine superato da Frijns attorno all'Obelisco.

In una lotta senza quartiere all'ultimo giro, Evans ha tenuto il vantaggio su Frijns e Vandoorne, concludendo così il suo secondo capolavoro nella città eterna. Si torna a correre domani, sempre alle ore 15, in diretta su Sky

Ospite d'eccezione del Rome E-Prix di oggi è stato Alessandro Borghi, attore romano della serie TV di Sky "Diavoli", che ha commentato: "Guidare la Gen2 al Rome E-Prix in occasione del Diavoli Day è stata un’esperienza veramente adrenalinica, tanto quanto Diavoli. La seconda stagione di Diavoli sarà in onda dal 22 aprile su Sky, non sapete cosa vi aspetta".

MITCH EVANS, JAGUAR TCS RACING, #9 ha detto: "È la mia seconda vittoria qui, sono molto felice. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile ad essere onesti, c'è stato un sacco di lavoro dietro le quinte, e la macchina oggi era assolutamente perfetta, non avrei potuto chiedere di più. La squadra ha fatto un grande lavoro, voglio dire un enorme grazie a tutti, speriamo lo stesso per il resto della stagione. Amo questa città, amo la pista, si adatta davvero al mio stile di guida e quando hai una macchina come ho avuto oggi rende la vita molto più facile".

ROBIN FRIJNS, ENVISION RACING, #4 ha detto: "Mi sono sentito forte fin dall'inizio, mi sono divertito molto con Stoffel a lottare praticamente per tutta la gara. Ma poi è arrivato Mitch e ci ha superato, e non mi sono divertito molto con lui, ma sono contento di aver chiuso secondo. Mitch e Jaguara erano troppo forti per noi oggi. Penso che abbiamo una buona macchina, abbiamo solo bisogno di trovare quel passo in più. E' il momento di una vittoria, speriamo domani!"

STOFFEL VANDOORNE, MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM, #5 ha detto: "Sì, è stata una lotta, è stata una gara dura, davvero difficile gestire la strategia, penso che ci mancasse un po' di ritmo rispetto a Mitch, è passato, è partito e non lo abbiamo visto affatto! Ma mi sono divertito molto con Robin, un sacco di strategia con la modalità ATTACK cercando di superarsi a vicenda. Sono felice di finire sul podio oggi, è un buon consolidamento e un buon risultato".