Formula E, il Team Nissan pronto per l'8° round a Monaco.

Il Nissan Formula E Team è pronto a scendere in pista nel leggendario Circuito del Principato di Monaco per l'ottavo round della decima stagione del campionato di Formula E.

I piloti Oliver Rowland e Sacha Fenestraz sono carichi e pronti a competere per nuovi successi in uno dei circuiti più iconici del motorsport mondiale.

Oliver Rowland, il pilota britannico con una lunga storia di successi a Monaco, tra cui risultati notevoli in GP2 Series, Formula 2 e Formula E, punta a continuare la sua serie positiva. Forte di quattro podi nelle ultime cinque gare della stagione, Rowland si presenta come uno dei favoriti per la vittoria, mantenendo alta la sua aspirazione al titolo.

Dall'altra parte, il collega di squadra Sacha Fenestraz arriva a Monaco con rinnovato ottimismo, dopo aver ottenuto un eccellente quinto posto nel recente appuntamento di Misano. Il pilota franco-argentino, che ha già dimostrato le sue capacità su questo tracciato lo scorso anno, mira a sfruttare la sua crescente familiarità con il circuito per scalare ulteriormente nella classifica dei piloti.

Il circuito di Monaco, con i suoi 3,337 chilometri di lunghezza, è famoso per le sue curve strette e sezioni tecniche, come il Grand Hotel Hairpin, la chicane della piscina e La Rascasse. Nonostante la difficoltà storica di sorpasso, la Formula E ha dimostrato negli ultimi anni che le gare possono essere imprevedibili e ricche di azioni.

In preparazione per la gara, il team ha lanciato una nuova edizione della playlist "Sounds of Season 10", una collaborazione con il compositore tedesco Mathias Rehfeldt che mira a catturare l'essenza elettrizzante della Formula E attraverso musica ispirata alle diverse città ospitanti del campionato.

Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati e di lavorare sodo, nonostante le recenti performance positive. L'obiettivo è chiaro: massimizzare ogni opportunità di gara per garantire che il team resti competitivo nella lotta per il campionato.

Con l'evento principale previsto per sabato 27 aprile alle 15:00 CET, sia Rowland che Fenestraz sono pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo a Monaco, puntando a consolidare ulteriormente la loro posizione nel campionato di Formula E 2023/24.