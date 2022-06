Formula E, Mitch Evans vince il primo storico E-Prix di Giacarta

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) ha respinto gli attacchi di Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH) ed Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) conquistando così la sua terza vittoria della Stagione 8 al primo E-Prix di Jakarta.

Il kiwi ha colto alla sprovvista il leader Vergne alla curva 7 del 31° giro, infilandolo con un affondo da molto indietro. Da quel momento, con la gestione dell'energia diventata sempre più critica, i due in testa non solo hanno dovuto lottare tra di loro, ma anche contro le temperature roventi della pista del Jakarta E-Prix International Circuit, nell'esotica località di Ancol Beach.

Questo ha permesso a Mortara di unirsi al gruppo di testa, mentre Evans e Vergne si davano battaglia. Evans ha avuto circa cinque minuti per tenere a bada i due, con la gara che si avviava verso l'ultima curva e con le gomme posteriori che si logoravano sempre di più. Evans ha tenuto duro ed è arrivato davanti a Vergne e Mortara, mentre tutti e tre i piloti hanno concluso la gara a un secondo l'uno dall'altro.

António Félix da Costa (DS TECHEETAH) è scivolato dalla seconda posizione iniziale alla quarta, mentre il leader della classifica Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) ha effettuato tre passaggi cruciali nel corso della gara per finire quinto e mantenere il suo vantaggio nel Campionato del Mondo Piloti.

Con i rivali più vicini a Vandoorne tutti sul podio, la classifica piloti è sempre più stretta: ora solo 12 punti dividono i primi quattro, con Vergne a cinque punti dal belga, Mortara a due dal francese in terza posizione ed Evans ad altri cinque in quarta.

Il Presidente indonesiano Joko Widodo e il Governatore di Giacarta Anies Baswedan sono stati gli ospiti d'onore della gara, il debutto della Formula E in Indonesia. Le tribune erano gremite di migliaia di fan, che hanno applaudito a gran voce ogni vettura che sfrecciava durante la gara. In totale, più di 60.000 fan hanno partecipato all'E-Prix di Jakarta e al festival di Ancol.

Prima della gara, i dirigenti della Formula E e della FIA si sono uniti ai piloti per un momento di silenzio in memoria di José Abed, vicepresidente onorario della FIA e presidente dell'Organizzazione internazionale messicana degli sport motoristici, scomparso giovedì scorso all'età di 82 anni.

Mercedes-EQ è ancora in testa alla classifica delle squadre con 186 punti, 16 di vantaggio su DS TECHEETAH, che supera ROKiT Venturi Racing.

La prossima tappa del decimo round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è l'E-Prix di Marrakech, sabato 2 luglio.

MITCH EVANS, JAGUAR TCS RACING, #9 ha dichiarato:

"È stata dura. Ero solo felice di essere in gara alla fine. L'ultima gara è stata difficile e questa pista era simile, con un clima molto diverso. Abbiamo lavorato molto sull'assetto e sui sistemi, ma la squadra mi ha dato quello che mi serviva.

"Alla fine la gara è stata molto combattuta con JEV, pensavo di riuscire a staccarlo, ma le mie gomme hanno iniziato a perdere colpi non appena l'ho superato. Ero un po' sotto pressione, ma abbiamo portato a termine il lavoro. Questo è ciò di cui avevamo bisogno.

"Avevamo bisogno di un buon risultato oggi. Ma ovviamente si trattava di una pista nuova, di un clima nuovo, tutto era nuovo: non si può sapere come andrà. Sono quindi molto contento del risultato, siamo tornati in lotta per il titolo, anche se non siamo mai stati veramente fuori, ma ci ha messo in una posizione di forza, quindi lo accetto".

JEAN-ÉRIC VERGNE, DS TECHEETAH, #25 ha dichiarato:

"È stata una bella gara. Tanto di cappello a Mitch e Jaguar, oggi erano semplicemente più veloci. Devo capire cosa è successo perché a un certo punto ho dovuto risparmiare molta più [energia] per motivi di temperatura, quindi, devo capire cosa è successo qui. In ogni caso il secondo posto è buono, è una buona posizione, quindi se continuiamo così per il resto del campionato è positivo. Sono contento che non ci siano stati altri giri!".

EDOARDO MORTARA, ROKiT VENTURI RACING, #48 ha dichiarato:

"Abbiamo avuto un buon weekend di gara a Jakarta. Le qualifiche erano già molto buone, abbiamo fatto una gara intelligente, molto difficile con le temperature così alte. Gestire le gomme e la batteria non è stato facile oggi, ma alla fine ci siamo riusciti. Vedevo che stavano lottando davanti e io facevo parte di questa lotta. Speravo in una qualche mossa da parte di JEV per ottenere qualche posizione libera, ma purtroppo non è arrivata. Ma sono estremamente felice di un altro podio.

"Abbiamo finito con lo 0,0% di energia sul traguardo, e inoltre a un certo punto è necessario gestire le temperature: se si supera un certo valore, la potenza diminuisce. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a zero energia al traguardo, ho visto che Mitch ce l'aveva e io avevo un po' più di riserva, ma purtroppo non sono riuscito a passarlo".