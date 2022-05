Il MINI Challenge scalda i motori per unidicesima stagione

Anche quest’anno, MINI Italia rinnova il suo impegno nell’organizzare una delle più avvincenti competizioni del panorama italiano.

I sei appuntamenti del 2022 vedranno i piloti gareggiare sulle piste dei più famosi circuiti nazionali. Le MINI John Cooper Works Challenge Lite, le MINI John Cooper Works Challenge Pro e MINI John Cooper Works Challenge Evo sono pronte a sfidarsi in una nuova stagione ricca di emozioni. Continua nel 2022, la categoria di gara Academy, che vede in pista anche gli under 25, nell’ambito del programma MINI dedicato ai giovani.

Tutte e tre le vetture, sviluppate grazie al prezioso supporto di Promodrive, sono basate sul modello della MINI John Cooper Works 3 porte. Estremamente prestazionali, la EVO con 306 CV, la Pro con 265 CV, la Lite con 231 CV, le tre versioni sono dotate di un allestimento racing specifico, che promette intense emozioni, grazie ad un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo un puro divertimento di guida all’insegna del go-kart feeling tipico di MINI

MINI John Cooper Works Challenge Evo

Motore 2.0 Twin Power Turbo;

Potenza: 306cv;

Centralina Elettronica Life Racing;

Sviluppo Elettronico Car Multipoint;

Airbox in carbonio – MINI Challenge.

Roll Bar saldato omologato FIA – MINI Challenge;

Sedile con protezioni laterali;

Cinture 6 punti Hans model;

Impianto estinzione leggero;

Volante multifunzione;

Dash Board con acquisizione dati AIM.

Cambio sequenziale 6M.

Differenziale autobloccante evoluto.

Frizione bi-disco.

Volano alleggerito.

Semiassi rinforzati.

Serbatoio sicurezza omologato F.I.A. – MINI Challenge;

Cover serbatoio MINI Challenge.

Scarico e silenziatore da competizione - MINI Challenge;

Down pipe e catalizzatore da competizione - MINI Challenge

Pinza e pastiglie freni freni ant. Racing - MINI Challenge;

Dischi freno ant. flottante Racing MINI Challenge;

Pastiglie freno post racing.

Amm. anteriori e posteriori regolabili

Top Mount ant. in alluminio con camber regolabile;

Bracci ant e post con Uniball

Cerchi da competizione 17”.

Paraurti ant. con splitter;

Fianchi ruota allargati ant e post;

Minigonne allargate;

Paraurti post. con estrattori;

Ala posteriore.

MINI John Cooper Works Challenge Pro

Vettura Stradale MINI JCW F56.

Motore 2.0 Twin Power Turbo (circa 265cv).

Centralina Bosch Motorsport.

Allestimento interno di sicurezza.

Roll Bar certificato FIA.

Dash Board con acquisizione dati.

Cambio sequenziale 6M.

Differenziale autobloccante meccanico.

Frizione rinforzata.

Volano alleggerito.

Semiassi rinforzati.

Scarico e catalizzatore racing.

Ammortizzatori anteriori regolabili 2 vie.

Ammortizzatori posteriori Regolabili 1 via.

Top Mount anteriore con camber regolabile.

Cerchi 17”.

Pastiglie e dischi freno Racing.

Splitter Anteriore.

Ala Posteriore.

Estrattore posteriori.

Serbatoio di sicurezza omologato FIA.

MINI John Cooper Works Challenge Lite

Vettura Stradale MINI JCW F56.

Motore 2.0 Twin Power Turbo (231 CV).

Elettronica originale.

Trasmissione originale.

Allestimento interno di sicurezza.

Roll Bar certificato FIA.

Differenziale autobloccante meccanico.

Scarico da competizione.

Ammortizzatori anteriori regolabili 2 vie.

Ammortizzatori posteriori Regolabili 1 via.

Top Mount anteriore con camber regolabile.

Cerchi 17”.

Pastiglie e dischi freno Racing.

Splitter Anteriore.

Ala Posteriore.

Estrattore posteriore.

Serbatoio sicurezza omologato F.I.A.

Il MINI Challenge 2022 verrà trasmesso su ACI Sport TV.

Calendario e Circuiti

Il MINI Challenge 2022 si svilupperà in sei week-end di gara, all’interno della programmazione ACI Sport Italia.

1^ Tappa

02-03 luglio 2022 – Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

Via Mola Maggiorana 4/6 - 00063 Campagnano di Roma (RM)

Km 4.085

2^ Tappa

16-17 luglio 2022 – Autodromo internazionale del Mugello

Senni-San Carlo 15 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)

Km 5.245

3^ Tappa

03-04 settembre 2022 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Piazza Ayrton Senna da Silva 1- 40026 Imola (BO)

Km 4.909

4^ Tappa

16-17 settembre 2022 – Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

Via Mola Maggiorana 4/6 - 00063 Campagnano di Roma (RM)

Km 4.085

5^ Tappa

08-09 ottobre 2022 – Autodromo Nazionale di Monza

Via Vedano 5 – Parco di Monza – 20900 Monza

Km 5.793

6^ Tappa

22-23 ottobre 2022 – Autodromo internazionale del Mugello

Senni-San Carlo 15 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)

Km 5.245