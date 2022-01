Il Team Nissan e.dams è pronto per l'ottava stagione della Formula E

La gara si correrà in notturna, sul circuito cittadino allestito presso il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di Diriyah e vedrà il debutto del nuovo pilota Nissan e.dams Maximilian Günther, unitosi al team lo scorso settembre. Per il veterano Sébastien Buemi, invece, questo è il quarto anno al volante di una Nissan.

Nella Stagione 8, l’ultima con gli attuali regolamenti di Formula E, le vetture Gen2 libereranno una potenza senza precedenti, pari a 220 kW in Race Mode e di 250 kW in Attack Mode, rispettivamente incrementate di 20 kW e 15 kW. Maggiori emozioni anche in fase di qualifica, grazie al nuovo format “head-to-head” e sessioni libere più brevi.

I nomi delle vetture Nissan di Formula E sono ripresi dai modelli EV che circolano sulle strade di tutto il mondo, e così Buemi gareggerà con la n°23 Nissan Ariya e Günther sarà al volante della n°22 Nissan LEAF.

A Diriyah debutterà anche la nuova livrea delle vetture Nissan, appositamente realizzata per la stagione 8, un'evoluzione del tema Kimono, con dettagli rosso acceso per enfatizzare le prestazioni e le emozioni offerte dalla tecnologia EV.

Tommaso Volpe, Direttore di Nissan Global Motorsports, ha commentato: “Vetture più potenti e più veloci renderanno la Stagione 8 ancora più emozionante. Gestire la carica della batteria sarà ancora più sfidante e a Diriyah, inoltre, dovremo adeguare le auto alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte”.

Per Nissan, la Formula E è la piattaforma ideale per far conoscere a un vasto pubblico le prestazioni e il divertimento delle auto a zero emissioni. In linea con l’obiettivo di neutralità dal carbonio in tutte le operazioni e nel ciclo di vita dei prodotti entro il 2050, tutti i nuovi veicoli Nissan venduti nei mercati chiave a partire dai primi anni del 2030 saranno elettrificati. La partecipazione al campionato consente anche di migliorare le tecnologie EV per poi applicarle nelle auto destinate ai clienti.