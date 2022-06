il Team Peugeot Totalenergies sceglie Le Mans per svelare i suoi piloti

PEUGEOT offre inoltre agli spettatori della corsa l'opportunità di incontrarsi nel suo spazio dedicato alla competizione e alla convivialità nel cuore del Fan Village, in cui è stata allestita una zona speciale per esporre la sua radicale e innovativa Hypercar, la nuova PEUGEOT 9X8. Il pubblico potrà incontrare i membri del team in un ambiente rilassato e informale, sorseggiare un cocktail in compagnia di altri appassionati e, a volte, godersi il suono dell’amplificatore di un DJ che si sovrappone a quello delle auto in pista. In programma c’è anche una sessione di autografi, con il pilota americano-brasiliano di 9X8 Gustavo Menezes, sabato 11 giugno alle 18.45.