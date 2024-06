La 1000 Miglia 2024: Da Genova a Viareggio tra panorami mozzafiato

Mercoledì 12 giugno, le vetture della 1000 Miglia 2024 hanno regalato spettacolo lungo un percorso che ha unito la bellezza del mare ligure e delle montagne dell'entroterra, concludendosi nella pittoresca Viareggio.

Partenza da Genova: Un viaggio tra storia e natura Le auto storiche sono ripartite nel pomeriggio dall'area del porto antico di Genova, attraversando le vie del centro città e transitando in Piazza Vittoria, dove è stato effettuato il Controllo Timbro di fronte all’omonimo arco. Lasciata la città, il convoglio ha proseguito per circa sessanta chilometri lungo la costa, offrendo agli spettatori uno spettacolo unico: da un lato il mare ligure illuminato dal sole, dall'altro le ripide montagne che creano calette quasi a strapiombo.

Prova di Media al Passo Bracco e l'ultimo atto ligure a La Spezia Dopo aver costeggiato il mare, gli equipaggi hanno virato verso l'entroterra per affrontare la Prova di Media del Passo Bracco. Il ritorno sulla costa ha visto gli ultimi momenti della Freccia Rossa in Liguria, con un passaggio memorabile a La Spezia. Qui, le vetture hanno affrontato il Controllo Timbro e le Prove Cronometrate tra le fregate della Marina Militare all’interno dell’Arsenale Militare Marittimo, seguite da un altro timbro nel cuore della città, in Piazza Verdi.

L'ingresso in Toscana: Da Massa a Viareggio Entrati in Toscana, gli equipaggi sono stati accolti nella splendida Piazza degli Aranci a Massa, per poi proseguire lungo la Versilia fino a Viareggio. Qui, gli edifici in stile Liberty della famosa Passeggiata hanno fatto da cornice a quattro impegnative Prove Cronometrate. La seconda tappa si è conclusa a Torre del Lago Puccini, con un Controllo Orario in ricordo dei cento anni dalla scomparsa del celebre compositore.

Classifica provvisoria: Domina il terzetto Vesco-Salvinelli, Fontanella-Covelli e Aliverti-Valente La classifica aggiornata alla Prova Cronometrata 56 vede ancora in testa il terzetto composto da Vesco-Salvinelli, Fontanella-Covelli e Aliverti-Valente. La competizione resta serrata, con gli equipaggi che lottano per mantenere le loro posizioni di vertice.

La seconda tappa della 1000 Miglia 2024 ha offerto agli appassionati di motori un mix perfetto di paesaggi spettacolari e competizione sportiva. Il viaggio da Genova a Viareggio ha messo in luce la bellezza del territorio italiano, confermando la 1000 Miglia come un evento di straordinario fascino e importanza storica. Con ancora molte tappe da percorrere, la gara promette ulteriori emozioni e colpi di scena.