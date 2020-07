La Citroen C3 R5 di Crugnola si aggiudica il Rally della Lana

Ad una sola settimana dalla vittoria al Rally del Casentino, la Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport e la coppia Andrea Crugnola – Pietro Ometto si ripetono e salgono sul gradino più alto del podio alla 33esima edizione del Rally della Lana.

Crugnola-Ometto, in testa fin dai primi chilometri cronometrati, hanno vinto sei delle sette speciali disputate e si presentano in gran forma al primo appuntamento del Tricolore 2020, il Rally di Roma Capitale.

Andrea Crugnola: “Siamo felici di avere replicato il successo del Casentino e del feeling crescente con la nostra Citroën C3 R5. Abbiamo scelto di venire al Rally della Lana perché tecnicamente le prove sono simili ad alcuni tratti del Rally di Roma. È stato un ottimo banco di prova, al di là del risultato finale, abbiamo lavorato sui set up e provato ancora alcune soluzioni. Fare chilometri in più in condizioni di gara sicuramente ci aiuterà”.

Classifica finale 33° Rally della Lana

1.Crugnola-Ometto (CITROËN C3 R5) in 38'52.5; 2. Pinzano – Zegna (VOLKSWAGEN POLO GTI) a 48.2; 3.Chentre - Canepa (SKODA FABIA R5) a 57.1; 4. Gino - Michi (FORD FIESTA) a 58.3; 5. Scattolon - Nobili (SKODA FABIA R5) a 1'03.3; 6. Gianesini – Bergonzi (VOLKSWAGEN POLO) a 2'01.2