La Nuova PEUGEOT 9X8 debutta alla 6 ore di Imola

Dopo un anno di intensi sviluppi e test, che hanno raggiunto gli 8.000 km in pista, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a sfidare i propri rivali alla 6 Ore di Imola,

il prossimo appuntamento del FIA World Endurance Championship. La nuova PEUGEOT 9X8 2024, presentata lo scorso 25 marzo, promette grandi prestazioni grazie ad importanti miglioramenti in termini di affidabilità e aerodinamica. La vettura, che vanta una livrea "testa di leone", mira a conquistare i fan non solo con le sue prestazioni ma anche con il suo design accattivante, riflettendo il legame estetico tra le hypercar da competizione e i modelli di produzione del marchio.

Il debutto del nuovo modello avviene in un luogo caro a PEUGEOT: proprio a Imola, nel 2011, il team aveva celebrato una storica doppietta. La pista, famosa per il suo layout "old school" e le sue sfide tecniche, rappresenta il terreno ideale per dimostrare il potenziale della nuova macchina. Nonostante la mancanza di test specifici su questo circuito, l'esperienza maturata nel simulatore e la velocità dimostrata in Qatar rendono il team cautamente ottimista.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha condiviso il suo orgoglio per il duro lavoro svolto dal team, che ha gestito parallelamente lo sviluppo della nuova vettura mantenendo impegni competitivi con il modello del 2023. La squadra è determinata a lasciarsi alle spalle le difficoltà incontrate durante la caotica gara in Qatar, dove un incidente ha impedito alla vettura numero 93 di concludere la gara in posizioni di vertice.

I piloti Mikkel Jensen e Paul di Resta sono pronti a mettersi alla prova su una pista che entrambi conoscono e rispettano, e su cui hanno già gareggiato in passato in diverse categorie. La loro esperienza sarà cruciale per affrontare le sfide di una gara che promette di essere intensa, con molte variabili da gestire, inclusa la strategia pneumatici, particolarmente critica in caso di cambiamenti meteorologici.

Mentre il team guarda verso Imola con speranza e cautela, l'obiettivo principale rimane il successo a Le Mans. Tuttavia, ogni gara è un passo importante nel percorso di apprendimento e sviluppo della nuova PEUGEOT 9X8 2024, che si spera possa portare il team francese nuovamente ai vertici del motorsport endurance.