Lamborghini brilla nel DTM, Luca Engstler trionfa a Oschersleben

Nel weekend di apertura del campionato DTM a Oschersleben, Lamborghini ha dimostrato la potenza e la resilienza delle sue vetture,

con Luca Engstler che ha conquistato una straordinaria vittoria in Gara 2 e Mirko Bortolotti che ha ottenuto un eccellente secondo posto in Gara 1.

Il circuito di 3,6 chilometri di Oschersleben è stato teatro di intense competizioni, con la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 numero 19 del Lamborghini Team Liqui Moly by GRT guidata magistralmente da Engstler. Partendo dalla seconda fila, il tedesco ha sfruttato al meglio un opportuno full course yellow per scattare in testa, resistendo fino alla fine agli attacchi di Maro Engel su Mercedes. Questo trionfo segna la sesta vittoria della Lamborghini nel DTM, avvenuta esattamente 11 mesi dopo la loro prima vittoria nella stessa serie su questo circuito.

Mirko Bortolotti, Factory Driver del team SSR Performance, si è distinto anch'egli, ottenendo il secondo posto nella prima gara del weekend dopo essere partito dalle posizioni di testa grazie al secondo miglior tempo ottenuto nel primo turno di qualifica. Nella seconda gara, Bortolotti ha conquistato la pole nella sessione di qualifica mattutina e ha mantenuto il comando fino a un pit-stop problematico che ha visto un ritardo per un problema alla ruota posteriore sinistra, concludendo infine al 15° posto.

Un'altra prestazione notevole è venuta da Christian Engelhart, altro Factory Driver di Lamborghini, che ha terminato ottavo in Gara 2 con la Huracán GT3 EVO2 del Lamborghini Team TGI by GRT, dopo aver rimontato sette posizioni.

Engstler, visibilmente emozionato per il risultato, ha commentato: "Non ho davvero parole. Siamo stati fortunati con il full course yellow, che ci ha dato quella spinta necessaria per la vittoria. Ho dovuto guardare negli specchietti per mezzora e non ho dato a Engel la possibilità di sorpassare."

Il team Lamborghini si prepara ora per il prossimo appuntamento del DTM, previsto per il 25 e 26 maggio al circuito del Lausitzring, con l'obiettivo di continuare a dominare la stagione.