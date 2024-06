Le Mans, Kévin Estre su Porsche conquista la pole, Ferrari in seconda fila

Kévin Estre ha regalato una performance sensazionale, assicurando la pole position per la 92a edizione della 24 Ore di Le Mans a bordo della Porsche Penske Motorsport-run 963 #6.

La sua impresa, un incredibile giro di 3:24.634, ha lasciato tutti senza fiato, battendo Alex Lynn nella Cadillac V-Series.R #2 di soli 0,148 secondi.

Lynn aveva precedentemente stabilito il miglior tempo, superando la Cadillac #3 guidata dall'asso locale Sébastien Bourdais. Quest'ultimo, con un tempo di 3:24.816, sembrava destinato a mantenere la pole, migliorando il suo benchmark iniziale di 3:25.294. Tuttavia, una bandiera rossa a causa di un'uscita di pista di Dries Vanthoor sulla BMW M Hybrid V8 ha interrotto la sessione, cancellando i tempi del belga.

Alessandro Pier Guidi ha assicurato il quarto posto alla Ferrari 499P #51, posizionando il Cavallino Rampante in una solida posizione per difendere il titolo di Le Mans. La Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco ha conquistato la quinta posizione, completando una solida performance per AF Corse.

L'Alpine #35, con Paul-Loup Chatin al volante, ha chiuso i primi sei, mostrando un notevole sforzo nella nuova A424. Solo sette Hypercars hanno partecipato alla sessione di qualifiche, dato che la Porsche 963 #12 del Hertz Team Jota è in fase di ricostruzione dopo un incidente durante la seconda sessione di prove libere.

MACLAREN'S MAIDEN LE MANS POLE Nella classe LMGT3, Brendan Iribe su McLaren LMGT3 di Inception Racing ha conquistato la prima pole position di Le Mans per la casa britannica. Iribe ha registrato un tempo di 3:58.120, superando i suoi rivali di 0,8 secondi, nonostante un errore nell'ultima curva mentre era su un giro potenzialmente ancora più veloce. I principali inseguitori erano guidati dalla Porsche 911 RSR #92 di Manthey PureRxcing, con Alex Malykhin al volante.

La JMW Automotive Ferrari, guidata da Giacomo Petrobelli, ha ottenuto il terzo posto, dimostrando la forza della squadra conosciuta per le sue prestazioni nella European Le Mans Series e come ex vincitrice di classe a Le Mans.

SPIKE SNATCHES P2 POLE Louis Deletraz ha preso una drammatica pole position nella classe LMP2, guidando l'Oreca Gibson di TF Sport 'Spike' con un tempo di 3:33.217, superando la vettura di IDEC Sport, guidata da Job van Uitert, di 0,6 secondi. Il terzo posto è andato all'entrata di Panis Racing, qualificata da Matthias Beche.

Queste qualifiche hanno dimostrato ancora una volta la competitività e l'imprevedibilità della 24 Ore di Le Mans. La prestazione di Kévin Estre è stata particolarmente notevole, mettendo la Porsche Penske Motorsport-run 963 in una posizione ideale per la gara. Estre ha dimostrato una calma e una precisione impressionanti, sfruttando al massimo le opportunità che si sono presentate, nonostante la forte concorrenza e le condizioni variabili.

Le prestazioni delle altre classi, come la prima pole di McLaren in LMGT3 e la vittoria last-gasp di Deletraz in LMP2, aggiungono ulteriore emozione a quella che si preannuncia una gara spettacolare. Ogni squadra e pilota ha mostrato il massimo impegno e determinazione, creando aspettative altissime per la gara stessa.

La 24 Ore di Le Mans è molto più di una semplice gara; è un test di resistenza, abilità e strategia. Le qualifiche di quest'anno hanno dimostrato che ogni secondo conta e che la competizione è feroce. Con le posizioni di partenza ora stabilite, tutte le squadre si concentrano sulla gara, preparandosi a 24 ore di pura adrenalina e passione.

In conclusione, la pole position di Kévin Estre e la Porsche #6 non solo rappresentano un trionfo personale per il pilota francese, ma anche un'importante pietra miliare per Porsche nel Campionato Mondiale di Endurance FIA. La gara è aperta, e la sfida per la vittoria della 24 Ore di Le Mans 2024 promette di essere una delle più emozionanti degli ultimi anni.