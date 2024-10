Leonardo Arduini è Campione Junior della Clio Cup Italia 2024: il giovane milanese trionfa con due gare d'anticipo

A soli 19 anni, Leonardo Arduini, giovane talento milanese, ha conquistato il titolo di Campione Junior 2024 della Clio Cup Italia, con due gare d'anticipo.

Forte di una stagione brillante, con 5 vittorie e 7 podi su 8 gare disputate, Arduini ha imposto il suo ritmo fin dall'inizio, raggiungendo così il suo primo obiettivo stagionale. Ora, con lo sguardo rivolto all'appuntamento finale di Monza, il giovane pilota si prepara a lottare per il titolo Junior europeo.

"Sono al settimo cielo, davvero! Siamo Campioni Italiani Junior! Ancora non ci credo! È stata un’esperienza esaltante, una continua sfida, ma non è finita qui. A inizio stagione avevamo due obiettivi. Uno l'abbiamo portato a casa, fra 15 giorni, a Monza, diamo l'assalto alla corona europea!" ha dichiarato entusiasta Arduini, alla sua seconda stagione nella Clio Cup Italia e al debutto nella serie continentale.

Il giovane milanese ha voluto dedicare il successo alla sua famiglia e a chi ha creduto in lui, tra cui Giuseppe Bodega e Agostino Alberghino, oltre ai membri del suo team, sottolineando quanto sia cresciuto come pilota nel corso di questa stagione. Nonostante il titolo tricolore sia ormai assicurato, Arduini resta concentrato sull’obiettivo europeo e sulle classifiche assolute, con la possibilità di chiudere la stagione nella Top3 della Clio Cup Italia e nella Top10 europea.

Una performance da leader a Le Castellet

Sullo storico circuito del Paul Ricard, teatro di tante sfide di Formula 1, Arduini ha ancora una volta dimostrato il suo talento. Qualificatosi 14° assoluto, il giovane pilota ha conquistato la vittoria nella classifica Junior italiana, ottenendo anche un terzo posto nella serie tricolore e un prezioso secondo posto nella Junior Cup europea. In condizioni difficili, soprattutto nella gara della domenica su pista bagnata, Arduini ha messo in mostra le sue doti di resistenza e abilità, risalendo la classifica fino a lottare per il primo posto nella Junior Cup continentale.

Monza: l'ultimo appuntamento decisivo

Con il titolo Junior italiano già in tasca, Arduini si prepara ora alla sfida conclusiva della stagione, che si terrà il 19 e 20 ottobre a Monza. Il tempio della velocità italiana vedrà Arduini affrontare due manche cruciali, che sanciranno i vincitori definitivi delle classifiche europee e italiane della Clio Cup 2024.

La stagione di Arduini è già stata un successo, ma il giovane pilota è determinato a completarla nel migliore dei modi, puntando alla vittoria finale anche nella serie continentale. Monza sarà il palcoscenico ideale per questa battaglia decisiva, dove il milanese darà tutto per chiudere l'anno con una doppia corona.