Maserati si proietta nel futuro: al via l’era GEN4 nel Campionato ABB FIA Formula E

Maserati continua a puntare sul motorsport elettrico con una visione chiara e ambiziosa: a partire dalla stagione 13 (2026/2027), il Tridente parteciperà al Campionato ABB FIA Formula E World Championship come manufacturer ufficiale per la nuova generazione di vetture GEN4.

Un passo importante che consolida il legame tra la pista e la strada, rafforzando il ruolo di Maserati come protagonista della mobilità elettrica. La Formula E rappresenta una piattaforma tecnologica d’avanguardia, ideale per testare soluzioni innovative che troveranno applicazione nella gamma 100% elettrica Folgore, composta dal SUV Grecale, dalla GranTurismo e dalla GranCabrio.

“Siamo estremamente orgogliosi di continuare il nostro impegno in una piattaforma tanto prestigiosa ed innovativa come la Formula E. Il legame tra la pista e la strada per il nostro Brand è indissolubile,” ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Maserati. “Grazie alle competizioni nel Campionato ABB FIA Formula E, continueremo a raccogliere importanti sviluppi da trasferire nella nostra gamma elettrica. Questo impegno testimonia il nostro spirito competitivo e la nostra attenzione verso un futuro sostenibile.”

Prestazioni e innovazione al centro della GEN4



L’introduzione della quarta generazione di monoposto segna una svolta per la Formula E. Con trazione integrale permanente, recupero energetico avanzato e una potenza ancora maggiore rispetto alla GEN3 EVO, le vetture GEN4 promettono gare spettacolari e adrenaliniche, all’insegna della sostenibilità.

Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport, ha commentato: “Siamo felici di annunciare l'impegno di Stellantis Motorsport con Maserati nella prossima GEN4 di Formula E. Da oltre 10 anni sviluppiamo propulsori ad alta efficienza per DS e Maserati, e continueremo a lavorare su tecnologie rilevanti per il futuro della mobilità elettrica.”

La transizione dalla GEN3 EVO alla GEN4 rappresenta un’evoluzione significativa anche in termini di prestazioni. La GEN3 EVO, introdotta nella stagione 11, offre un’accelerazione fulminea con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,82 secondi, un recupero energetico di 600 kW e una potenza massima di 350 kW. Tuttavia, il progetto GEN4 promette di alzare ulteriormente il livello con innovazioni capaci di ridefinire il concetto di performance.

La visione della Formula E per il futuro



La scelta di Maserati di continuare nel campionato elettrico è stata accolta con entusiasmo anche dagli organizzatori. Jeff Dodds, Chief Executive Officer della Formula E, ha sottolineato: “Siamo entusiasti di confermare il rinnovato impegno di Maserati verso l’ABB FIA Formula E con la sua adesione all'era GEN4. Il loro continuo coinvolgimento testimonia il valore della Formula E come piattaforma competitiva e rilevante per lo sviluppo della mobilità elettrica.”

Con un impegno che guarda già oltre il 2030, Maserati ribadisce la sua vocazione per il motorsport e la ricerca tecnologica, posizionandosi come uno dei brand più iconici e innovativi nella transizione verso l’elettrificazione. Il Tridente, simbolo di tradizione e avanguardia, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia racing con la GEN4.