Mitch Evans vince la gara di apertura dell'Hana Bank Seoul E-Prix

Mitch Evans ha combattuto per mantenere vive le sue possibilità di vincere il titolo di campione del mondo,

intaccando il vantaggio di Stoffel Vandoorne in termini di punti. Il Neozelandese, partito in terza posizione, ha vinto in grande stile l'Hana Bank Seoul E-Prix 2022.

Il pilota del Jaguar TCS Racing ha preceduto il polacco Oliver Rowland (Mahindra Racing), che ha faticato a prendere il largo, poiché il circuito era ancora bagnato da un precedente acquazzone. Evans ha poi superato Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing) con una mossa furtiva alla curva tre nel corso del primo giro e non si è più voltato indietro.

Un incidente tra più vetture alla penultima curva ha causato l'interruzione della gara per 45 minuti. Sébastien Buemi, Oliver Askew, André Lotterer, Dan Ticktum, Oliver Turvey, Nick Cassidy, Norman Nato e Nyck de Vries sono stati sorpresi dall'acqua e sono finiti a muro. La folla dello stadio ha emesso un forte boato quando ha visto la Silver Arrow 02 di de Vries tagliare la Nissan di Buemi, che è finita sopra la vettura dell'olandese. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Dopo la ripartenza, è stato un sabato pomeriggio relativamente sereno per Evans, che ha accumulato un comodo distacco di tre secondi per gran parte della gara. Rowland è stato felice di conquistare il suo primo podio della stagione e il primo con Mahindra. Nel frattempo, il futuro compagno di squadra di Rowland, Lucas di Grassi, ha conquistato il suo 39° podio con un terzo posto ed è diventato il primo pilota della Formula E a superare i 1.000 punti e ad aver partecipato a tutti i 100 E-Prix.

Jake Dennis (Avalanche Andretti) ha conquistato il giro più veloce TAG Heuer e il quarto posto, mentre Vandoorne ha mantenuto i punti con il quinto posto. Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH) aveva la possibilità matematica di vincere il campionato prima della gara, ma il sesto posto finale pone fine alla sua improbabile corsa al titolo. Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Robin Frijns (Envision Racing), António Félix da Costa (DS TECHEETAH) e Nick Cassidy (Envision Racing) hanno completato le posizioni a punti.

Il Campionato del Mondo Piloti si deciderà nell'ultima gara della stagione, con Vandoorne ed Evans in lotta per la supremazia nell'ottava stagione. La Mercedes-EQ è in testa al Campionato del Mondo a Squadre con 301 punti, ma il ROKiT Venturi Racing può ancora superare il costruttore tedesco.

Domani a Seoul si disputerà la gara finale del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E, il più ampio disputato finora con 16 gare in 10 città del mondo. La seconda gara dell'Hana Bank Seoul E-Prix sarà anche il 100° E-Prix nella storia della Formula E e segnerà la fine dell'era delle auto da corsa Gen2, in vista del debutto di una nuovissima auto da corsa Gen3 nella prossima stagione. Si preannuncia un pomeriggio esaltante per i tifosi, le squadre e i partner del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

MITCH EVANS, JAGUAR TCS RACING, ha dichiarato: "Questo era il piano: mantenere aperta la lotta al titolo. Da Londra abbiamo lavorato molto per essere sicuri di poter ottenere questo risultato. Questa mattina è stato difficile, non avevamo il ritmo, ma poi la pioggia è arrivata al momento giusto - mi sono qualificato terzo - e ho fatto una buona partenza. La gara è stata davvero difficile da gestire, le condizioni cambiano In continuazione. Ringrazio la squadra per avermi supportato. Questo è ciò di cui avevamo bisogno, non ci arrendiamo, andiamo a domani e continuiamo a lottare. Se posso fare la doppietta? Questo è il piano, l'ho già fatto in passato, facciamolo di nuovo".

OLIVER ROWLAND, MAHINDRA RACING, ha dichiarato: "Non posso chiedere di più, è stata una stagione difficile. Ottenere la Pole Position e i 18 punti è fantastico per la squadra. Sapevamo che quest'anno sarebbe stato difficile, il mio primo con la squadra, ma stiamo spingendo molto per il prossimo anno e sono felice di aver ottenuto questo risultato per i tifosi e il team".

LUCAS DI GRASSI, ROKiT VENTURI RACING, ha dichiarato: "È davvero un grande onore correre qui, un posto fantastico, tifosi fantastici - grazie a tutti. Oggi abbiamo fatto del nostro meglio per la squadra nel campionato costruttori, e per me personalmente per raggiungere il mio 39° podio e 1.010 punti. Sono super felice e festeggeremo molto! Non poteva andare meglio, questa pista e la gente di Seoul sono stati fantastici, non potevamo avere una giornata migliore. Abbiamo lottato molto duramente, abbiamo ottenuto il massimo - nessun errore - e ringrazio la squadra per la macchina che mi ha dato, e ringrazio i tifosi per essere qui".