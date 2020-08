Nissan e.dams termina al secondo posto nel campionato a squadre di Formula E

Nissan e.dams è seconda nella classifica a squadre dell’ABB FIA Formula E Championship grazie ai risultati di fine stagione, a una vittoria e cinque podi.

In uno dei finali più intensi e competitivi della stagione motoristica, il team Nissan e.dams, con i piloti Sébastien Buemi e Oliver Rowland, ha garantito ritmo, prestazioni ed efficienza energetica proprio quando contavano di più. La squadra ha ottenuto 110 punti in sei gare disputate in nove giorni, per un totale di 167 punti nell’intera sesta stagione.

Nissan e.dams ha completato con successo la sesta stagione con una vittoria, cinque podi e due pole position, più sei giri in Super Pole per Sebastien Buemi.

Rowland ha dominato il decimo round, con la sua prima vittoria in Formula E, in testa per tutta la gara, ottenendo il primo posto in qualificazione, la pole position e registrando il giro più veloce.

Nell'ultima gara della stagione, l'undicesimo round, la squadra ha mostrato ancora una volta il suo valore con il podio di Buemi.

"A nome degli uomini e delle donne di Nissan, siamo molto orgogliosi del nostro team di Formula E e del suo secondo posto finale", ha detto Tommaso Volpe, Direttore Nissan Global Motorsports. "Nonostante le circostanze difficili, la squadra ha mostrato una straordinaria resilienza e ingegno in ogni gara. La nostra ricerca di prestazioni e successo in Formula E riflette il nostro spirito pionieristico e la nostra leadership di lunga data nei veicoli elettrici. L’esperienza appresa in pista accelera lo sviluppo delle nostre auto da strada. Le gare quest'anno sono state incredibilmente emozionanti ed è questa emozione nella competizione, unitamente ai progressi tecnologici, che segna la strada dei nostri EV, come la nuovissima Nissan Ariya, un crossover coupé 100% elettrico".

Nissan partecipa alla Formula E per portare l’emozione delle prestazioni dei veicoli elettrici agli appassionati di motori di tutto il mondo. Le esperienze apprese in pista inoltre sono impiegate per migliorare le performance dei veicoli da strada Nissan a zero emissioni, inclusi Ariya e Nissan LEAF.

"In questa stagione, il team ha dimostrato, al di là di ogni dubbio, il suo impegno, il suo talento e la sua determinazione", hanno detto Gregory e Oliver Driot, responsabili del team Nissan e.dams. "L’inizio stagione prometteva abbastanza bene, compreso un podio a Città del Messico. Ma quando nelle ultime sei gare la pressione è diventata alta, per inseguire il secondo posto nella classifica a squadre, il team ha fatto di tutto per dare ai piloti una vettura che potesse vincere. Oli e Seb hanno ottenuto quei punti importanti e abbiamo il nostro trofeo. Ottenere il secondo posto nel campionato a squadre è un grande risultato per tutti".

Punti chiave della stagione

La seconda stagione di Nissan in Formula E è iniziata con due quinti posti nelle prime due gare. Il primo podio è arrivato alla quarta gara a Città del Messico, dove Buemi ha concluso in terza posizione. Ma sono state le ultime sei gare della stagione disputate a Berlino dove la squadra ha realizzato una messa a punto delle vetture in grado di distinguersi per velocità, aderenza e, soprattutto, efficienza energetica.

La vittoria di Rowland nel decimo round, e un solido bottino di punti ottenuti nelle gare di Berino, gli ha permesso di raggiungere il quinto posto nel campionato piloti.

Buemi ha fatto la sua "migliore gara della sesta stagione" piazzandosi in decima posizione, partendo dalla ventiduesima. Nell'undicesima gara, l'ultima della stagione, Buemi si è qualificato primo nel suo gruppo e in P2 nella Super Pole. Dopo una serrata battaglia con il gruppo di testa di tre vetture, Buemi ha tagliato il traguardo in terza posizione, assicurandosi il quarto posto nel campionato piloti.

Attivazioni

Nei primi cinque turni della stagione, prima dello stop a causa del Covid-19, la Nissan è entrata in contatto con migliaia di appassionati negli E-Village con una vettura stradale display interattiva. Con Nissan LEAF, vettura 100% elettrica, al centro della scena e circondata dall'emozionante atmosfera delle gare di Formula E, Nissan, con la sua visione Intelligent Mobility, ha mostrato al mondo che sia nelle gare che su strada i veicoli elettrici sono emozionanti da guidare.

Quando la pandemia globale da coronavirus ha fermato le corse, Nissan e.dams ha gareggiato nella Formula E Race at Home Challenge. La online sim racing ha coinvolto tutte le squadre di Formula E più alcuni dei migliori sim racers professionisti nel mondo. Le gare si sono svolte per oltre otto fine settimana, su varie versioni digitali dei più importanti circuiti di Formula E. In questa competizione virtuale Nissan ha conquistare il secondo posto nella classifica a squadre e Oliver Rowland è arrivato terzo nel campionato piloti.

Durante i sei turni finali della stagione a Berlino, Nissan ha promosso al pubblico globale della Formula E la sua nuovissima Nissan Ariya, un crossover coupé 100% elettrico, per evidenziare ancora una volta attraverso gli sport motoristici quanto sono emozionanti i veicoli elettrici.

Settima stagione

Per la settima stagione, le squadre continueranno a utilizzare le vetture di Formula E di Gen2. La stagione 2020/2021 inizierà con la prima gara a Santiago del Cile il 16 gennaio 2021.

DICHIARAZIONI DEI PILOTI

Sébastien Buemi

"Sono molto felice per la squadra, il secondo posto nella classifica costruttori è un grande risultato. Speravo di arrivare terzo nel campionato piloti, ma quarto va bene comunque. Nella gara di oggi abbiamo cambiato leggermente il set up della vettura e questo non è andato benissimo. Comunque abbiamo lavorato sodo, come sempre, e i risultati sono arrivati. Grazie alla squadra per tutto il duro lavoro di questa stagione e ai tifosi per il loro appassionato sostegno".

Oliver Rowland

"Ieri è stato perfetto con la mia prima vittoria in Formula E, in P1 in Super Pole e il giro più veloce. Nel complesso sono contento della mia stagione, la mia consistenza è migliorata, e i risultati e i punti sono arrivati. Il quinto posto nel campionato piloti va bene, ma la cosa più importante è che siamo secondi nel campionato a squadre. Sono davvero felice per il team. Tutti hanno lavorato duramente per mettere a punto una macchina da corsa veloce per Seb e per me. Pensiamo di aver finito bene la stagione qui a Berlino, e complimenti a Seb per il suo podio di oggi".