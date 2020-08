Nissan e.dams torna in pista a Berlino per il finale di stagione

Il team Nissan e.dams la prossima settimana arriverà a Berlino, dove si disputeranno le gare conclusive che decreteranno i vincitori dell’ ABB FIA Formula E Championship 2019/2020.

I sei appuntamenti, che si svolgeranno a porte chiuse presso il circuito di Tempelhof Airport, si concluderanno nell’arco di nove giorni, dal 5 al 13 agosto, e andranno a completare il calendario della sesta stagione della competizione. Prima della sospensione a causa della pandemia coronavirus, le scuderie e i piloti si sono affrontati per l’ultima volta in pista nel mese di febbraio a Marrakech, in Marocco.

Per Nissan e.dams, a 9 punti dal terzo posto tra i costruttori, la posta in gara è alta. Oltre all’intensità del programma, ogni coppia di gare verrà disputata su una variante diversa del circuito di Tempelhof.

“Per il titolo costruttori, i giochi sono ancora aperti e dobbiamo raggiungere livelli di preparazione molto alti per affrontare questa sfida, davvero emozionante per team e piloti”, ha affermato Tommaso Volpe, Global Motorsports Director di Nissan. “Tre coppie di gare consecutive su tre diverse configurazioni del circuito sono qualcosa di mai visto prima. Le prestazioni del team dovranno essere impeccabili da ogni punto di vista”.

Durante il lockdown dovuto alla pandemia COVID-19, i piloti Nissan e.dams hanno mantenuto l’allenamento attraverso le simulazioni ABB Formula E Race at Home Challenge , concluse il 7 giugno. Oliver Rowland ha vinto due gare guadagnandosi il terzo posto tra i piloti del campionato di e-sport, un risultato che, insieme alle buone prestazioni di Sébastien Buemi, è valso a Nissan e.dams la seconda posizione tra i team.

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma ci manca l’adrenalina della gara su pista”, ha commentato Gregory Driot, Team Principal di Nissan e.dams. “Sébastien si è guadagnato il primo podio del team all’inizio della stagione, in Messico, quindi sappiamo di poter fare bene. Dobbiamo massimizzare l’opportunità di guadagnare molti punti in un periodo di tempo breve”.

Nuovo logo Nissan

Le corse di Berlino segneranno anche l’esordio del nuovo logo del brand Nissan ai box, sulle auto e sulle tute dei piloti del team Nissan e.dams. La presentazione del nuovo logo è avvenuta lo scorso il 15 luglio in occasione della presentazione mondiale del nuovo Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico.

Nissan partecipa alla Formula E per portare l’emozione delle prestazioni dei veicoli elettrici agli appassionati di motori di tutto il mondo. Le esperienze apprese in pista inoltre sono impiegate per migliorare le performance dei veicoli da strada Nissan a zero emissioni, inclusi Ariya e Nissan LEAF.

DICHIARAZIONI DEI PILOTI

Sébastien Buemi

“Ormai sembra passato tanto tempo dal mio podio in Messico, ma la sensazione, la soddisfazione e lo slancio di quel giorno sono ancora con me. Mi sento pronto e sono impaziente e sei gare in nove giorni sono qualcosa che non ho mai provato prima. Affronterò una corsa per volta tenendo bene a mente il Messico e cercando di portare a casa quanti più punti possibile.”

Oliver Rowland

“Durante la Race at Home Challenge a volte la competizione era alta e sono orgoglioso di aver contribuito al successo del team nella serie. Ma adesso stiamo per tornare a fare ciò che amiamo e non vedo l’ora di scendere di nuovo in pista. Mi sono allenato duramente cercando di aumentare la concentrazione. Insieme a Sébastien, faremo del nostro meglio per strappare ogni punto possibile durante le sei gare. Dopo il lockdown, ci sentiamo più motivati che mai.”

Statistiche del circuito

Circuito E-Prix Tempelhof Airport di Berlino – tre configurazioni:

Gare 6 e 7 – configurazione 1

Configurazione tradizionale, direzione inversa (senso orario)

Lunghezza: 2,355 km

Curve: 10

Gare 8 e 9 – configurazione 2

Configurazione e direzione tradizionale (senso antiorario)

Lunghezza: 2,355 km

Curve: 10

Gare 10 e 11 – configurazione 3

Nuova configurazione (senso antiorario)

Lunghezza: 2,505 km

Curve: 16

Programma

Gara 6 - Mercoledì 5 agosto

08:45 – 09:30: Prova 1

11:30 – 12:00: Prova 2

14:15 – 14:51: Qualifiche

15:00 – 15:20: Super Pole

19:03 – Gara (45 min + 1 giro)

Gara 7 - Giovedì 6 agosto

11:30 – 12:15: Prova 3

14:15 – 14:51: Qualifiche

15:00 – 15:20: Super Pole

19:03 – Gara (45 min + 1 giro)

Gara 8 - Sabato 8 agosto

08:35 – 09:20: Prova 1

11:30 – 12:00: Prova 2

14:15 – 14:51: Qualifiche

15:00 – 15:20: Super Pole

19:03 – Gara (45 min + 1 giro)

Gara 9 - Domenica 9 agosto

09:45 – 10:30: Prova 3

14:15 – 14:51: Qualifiche

15:00 – 15:20: Super Pole

19:03 – Gara (45 min + 1 giro)

Gara 10 - Mercoledì 12 agosto

08:35 – 09:20: Prova 1

11:30 – 12:00: Prova 2

14:15 – 14:51: Qualifiche

15:00 – 15:20: Super Pole

19:03 – Gara (45 min + 1 giro)

Gara 11 - Giovedì 13 agosto

11:30 – 12:15: Prova 3

14:15 – 14:51: Qualifiche

15:00 – 15:20: Super Pole

19:03 – Gara (45 min + 1 giro)

