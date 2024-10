Nissan Formula E Team: Flörsch e Pulling Pronte per il Rookie Test a Valencia

Il Nissan Formula E Team ha confermato la partecipazione delle pilote dell’Alpine Academy, Sophia Flörsch e Abbi Pulling, al prossimo Rookie Test riservato alle donne, in programma a Valencia il 7 novembre.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per le due giovani pilote, che potranno scendere in pista al volante della Nissan e-4ORCE 05 e immergersi nel mondo della Formula E, ambiente dove innovazione e velocità vanno di pari passo.

L’impegno di Nissan Formula E nel sostenere giovani talenti femminili è dimostrato dalla scelta di schierare Flörsch e Pulling, entrambe promettenti figure dell’automobilismo, e già allineate con il team per il test al simulatore. Tommaso Volpe, General Manager di Nissan Formula E e Managing Director del team, ha dichiarato: “Questa è una fantastica opportunità per Sophia e Abbi. Il numero di donne pilota è aumentato negli ultimi anni, e siamo orgogliosi di contribuire a questo cambiamento. Saranno pienamente integrate nel nostro programma e potranno fornirci indicazioni preziose durante la settimana di test.”

Carriere promettenti: il palmarès di Sophia Flörsch e Abbi Pulling

Sophia Flörsch, con un background notevole che include la FIA Formula 3, il FIA World Endurance Championship e tre partecipazioni alla celebre 24 Ore di Le Mans, porta con sé esperienza e grinta, e si dice entusiasta di affrontare questa nuova sfida elettrica. “Non vedo l’ora di guidare la Nissan e-4ORCE 05. È un’esperienza molto diversa rispetto a quanto fatto finora, ma sono curiosa di provare nuove esperienze nel motorsport.”

Abbi Pulling, invece, ha avuto un 2024 da record, diventando la prima donna a vincere una gara in Formula 4 britannica e dominando la F1 Academy con sette vittorie su dieci gare. Per Pulling, il test rappresenta il coronamento di un sogno: “Da tanto tempo desidero provare una monoposto di Formula E e questa è un’occasione unica. So che ci sarà molto da imparare, ma sono pronta a dare il massimo.”

L’Obiettivo: un test produttivo per Nissan e per le pilote

Il test al Circuito Ricardo Tormo vedrà Flörsch e Pulling pienamente integrate nel programma Nissan, con sessioni al simulatore e lavoro in officina per prepararsi alla prova in pista. Per entrambe le pilote, questo Rookie Test è l’opportunità di accumulare esperienza preziosa e mostrare le proprie capacità su un’auto dalle elevate prestazioni e dal complesso sistema di guida elettrico.

Il Nissan Formula E Team punta così a una sessione proficua per sviluppare ulteriormente la e-4ORCE 05, un’auto che richiede abilità e precisione, mentre contribuisce al sostegno di nuovi talenti nel motorsport femminile. L’incontro tra le giovani stelle dell’Alpine Academy e il team Nissan promette di dare vita a una giornata indimenticabile per il mondo della Formula E.