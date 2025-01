Nissan Formula E Team lancia Zerenergy: la prima bevanda Zen nel motorsport

Il Nissan Formula E Team segna un nuovo primato nel motorsport con il lancio di Zerenergy, la prima bevanda Zen pensata per il mondo delle corse.

L’iniziativa, che debutterà in occasione dell’E-Prix del Messico, offre una proposta unica: una bibita senza caffeina e senza zuccheri aggiunti, progettata per rilassare i fan e celebrare lo spirito innovativo di Nissan.

Zerenergy: l’essenza dello Zen nel motorsport

Nel panorama del motorsport, le collaborazioni con marchi di bevande energetiche sono all’ordine del giorno. Ma Nissan ha deciso di fare qualcosa di diverso, andando controcorrente e proponendo una bevanda che favorisce la calma e il benessere. Zerenergy è ispirata ai concetti Zen di serenità ed energia, con ingredienti naturali che promuovono il rilassamento. La ricetta prevede l’utilizzo di Yuzu, un agrume giapponese noto per le sue proprietà calmanti, magnesio per ridurre l'ansia, L-teanina per favorire il rilassamento e acido ascorbico per migliorare l'umore. Inoltre, il sale rosa garantisce un'idratazione ottimale, rendendo Zerenergy una bevanda ideale per gli eventi sportivi.

A rendere unica Zerenergy è anche il suo gusto: aromi naturali di fiori di ciliegio, fragola, vaniglia e agave si uniscono per offrire una dolcezza equilibrata e naturale. Un omaggio alla tradizione giapponese e all’heritage del team Nissan, che ha voluto rendere speciale la bevanda per i fan messicani.

Un design che unisce Messico e Giappone

Per rendere ancora più iconica Zerenergy, Nissan ha collaborato con l’artista grafico Alan Berry Rhys per creare una lattina dal design unico. La grafica combina motivi Huichol, tipici della cultura messicana, con i fiori di ciliegio giapponesi, celebrando l’unione tra due tradizioni culturali. Al centro del design, l'auto Nissan e-4ORCE 05, simbolo dell’impegno del brand nel mondo della mobilità elettrica e della sostenibilità.

Un tributo speciale ai fan messicani

Humberto Gomez, Senior Marketing Director di Nissan Mexicana, ha spiegato l'importanza di questa iniziativa: “L'E-Prix del Messico è uno spettacolo unico, con l'Autódromo Hermanos Rodríguez riconosciuto come uno dei circuiti più emozionanti, e i nostri fan famosi per la loro passione. Per Nissan, il Messico rappresenta anche il quarto mercato più importante a livello globale. Pertanto, volevamo fare qualcosa di molto speciale per i nostri fan, in un modo che solo Nissan può fare, innovando oltre l'ordinario”.

Numeri e successi del Nissan Formula E Team

Il Nissan Formula E Team non si distingue solo per le sue iniziative fuori pista, ma anche per i risultati ottenuti in gara. Con il supporto del 30% dei fan messicani, il team si conferma uno dei più seguiti nel Paese. Nella Stagione 10, Nissan ha ottenuto il record del maggior numero di sorpassi, ben 419, pari all'11% del totale realizzato da tutte le squadre. Un risultato che ha visto protagonista il pilota Oliver Rowland, nominato “Pilota del Sorpasso” grazie alle 64 posizioni guadagnate durante le gare.

Zerenergy: innovazione e sostenibilità

Con Zerenergy, Nissan continua a spingere i limiti dell'innovazione, portando avanti il suo DNA aziendale di "Osare fare ciò che gli altri non fanno". Questa bevanda rappresenta non solo un omaggio ai fan, ma anche un messaggio di sostenibilità e benessere. Mentre il mondo delle corse si evolve verso l'elettrificazione, anche le esperienze dei fan diventano più sostenibili e orientate al benessere.