Nissan Formula E Team trionfa a Città del Messico: prima vittoria della stagione per Oliver Rowland

Nel secondo round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2024/25, il Nissan Formula E Team ha firmato una vittoria memorabile sul circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

Protagonista assoluto della gara è stato Oliver Rowland, che con una serie di sorpassi spettacolari ha portato la squadra giapponese al primo successo della nuova era GEN3 Evo.

Una gara al cardiopalma: la strategia vincente di Rowland

La gara ha preso una svolta decisiva già nelle prime fasi. Rowland, partito con determinazione, si è inserito nei primi tre posti già al secondo giro, mostrando un ritmo incalzante. Il momento chiave è arrivato durante la Safety Car, quando il pilota britannico ha saputo sfruttare al meglio la potenza extra della modalità Attack, conservata strategicamente per le battute finali della gara. In meno di un minuto, Rowland è passato dalla quarta alla prima posizione, tagliando il traguardo davanti a tutti.

Le parole dei protagonisti: soddisfazione e ottimismo per il futuro

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director del team, ha espresso grande entusiasmo per il risultato ottenuto: “Questa vittoria ottenuta in Messico, in un mercato così importante per Nissan, rappresenta un risultato ancora più significativo per la squadra. La prestazione di Oli è stata eccellente, grazie a un ritmo sostenuto e ai sorpassi brillanti negli ultimi giri della gara. Anche Norman aveva una grande velocità, ma un errore in qualifica ha compromesso la sua posizione di partenza. Nel complesso, è stata una giornata incredibile che ci dà molta fiducia per il resto della stagione”.

Per Rowland, questa vittoria ha un sapore speciale: “Sono davvero felice di questo successo. Oggi la squadra ha adottato un'ottima strategia. La tempistica della Safety Car non è stata favorevole, ma ci ha permesso di conservare potenza extra, decisiva nei sorpassi finali. Dedico questa vittoria al mio Performance Engineer, Asier Sebastián, che si trova in ospedale. Gli auguro una pronta guarigione”.

Norman Nato: una gara in salita ma segnali positivi

Norman Nato, il secondo pilota del Nissan Formula E Team, ha chiuso al tredicesimo posto dopo una gara complessa. Nonostante le difficoltà, Nato ha sottolineato il potenziale della vettura: “Abbiamo sicuramente un grande potenziale, ma non siamo riusciti a metterlo in atto nel momento cruciale delle qualifiche. Il Messico è una delle piste più difficili per recuperare posizioni, ma sono soddisfatto del ritmo gara. Gli aspetti positivi sono che ora siamo secondi nella classifica costruttori e che Oli ha conquistato la vittoria. Stiamo andando nella giusta direzione”.

Nissan al secondo posto nel campionato costruttori

Grazie alla vittoria di Rowland, Nissan Formula E Team sale al secondo posto nella classifica costruttori, con Rowland che occupa la stessa posizione nel campionato piloti. Dopo i primi due appuntamenti della stagione, il team guarda con ottimismo al prossimo round, in programma a Jeddah dal 13 al 15 febbraio, che vedrà il primo doppio appuntamento del calendario.

Con questa prestazione in Messico, Nissan dimostra di avere le carte in regola per essere una delle protagoniste assolute della stagione, puntando a consolidare il proprio ruolo di leader nel panorama delle competizioni elettriche.