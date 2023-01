Nissan Formula E Team pronta alla sfida di Diriyah

Nissan Formula E Team è pronto ad affrontare il doppio appuntamento del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, che si svolgerà a Diriyah, in Arabia Saudita, il 27 e 28 gennaio.

Le uniche due gare in notturna della stagione 9, vedranno i piloti impegnati sui 2,495 chilometri del Riyadh Street Circuit. Il tracciato e divenuto famoso fra gli appassionati di Formula E soprattutto per il tratto compreso fra le curve 6 e 14, dove la forte pendenza e le curve veloci lo fanno assomigliare a una pista da bob.

Tommaso Volpe, Amministratore Delegato del Nissan Formula E Team, ha dichiarato: "Dopo la gara del Messico, siamo cresciuti molto. Norman, Sacha e il team tecnico sono già molto affiatati e stanno acquisendo molte conoscenze su come gestire la vettura in qualifica e in gara. Stiamo ancora prendendo confidenza con la gestione dell'energia, ma questo vale anche per gli altri team e continueremo a sviluppare questo aspetto”.

Tommaso Volpe ha poi aggiunto: “Diriyah sarà una sfida completamente diversa rispetto al Messico. I settori 1 e 2 sono molto veloci, tortuosi e con scarsa aderenza ed è facile commettere errori con la potenza extra della Gen3. Ci siamo preparati molto e faremo il massimo per ottenere un ottimo risultato”.

In qualità di concessionario autorizzato Nissan in Arabia Saudita e nell’ambito di un accordo triennale, Petromin Nissan sarà Innovation Partner ufficiale del team per l'evento a Diriyah. Questa collaborazione è volta a rafforzare il rapporto tra i due marchi, che condividono l'impegno per l'innovazione e l’attenzione verso il cliente.

"L’intesa tra Nissan Formula E Team e Petromin Nissan, uno dei nostri più importanti distributori in Medio Oriente, è un'ulteriore conferma di quanto sia importante il nostro coinvolgimento in questo sport", ha commentato Volpe. "Il nostro progetto di Formula E non solo promuove, ma sostiene attivamente i nostri obiettivi aziendali in termini di elettrificazione e sostenibilità - i due pilastri fondamentali della Formula E che rappresentano anche obiettivi chiave sia per Nissan che per Petromin Nissan".

Dichiarazioni dei piloti

Sacha Fenestraz

“Sono ottimista per il doppio appuntamento a Diriyah. Nonostante qualche problema, in Messico abbiamo comunque dimostrato di cosa siamo capaci sia in qualifica che in gara. Il Riyadh Street Circuit è uno dei tracciati più difficili del calendario ma ho lavorato molto al simulatore per prepararmi ai muri stretti e ai cambi di direzione veloci. Spero di migliorare le nostre prestazioni e di utilizzare tutte le conoscenze acquisite in apertura di stagione. Sarà impegnativo perché, anche questa volta, si tratta di un tracciato nuovo per me, ma sembra molto divertente e non vedo l'ora di scendere in pista e dare il meglio di me".

Norman Nato

"Diriyah è il primo doppio appuntamento della stagione, quindi dovremo essere mentalmente e fisicamente pronti per la sfida, che sarà dura sia per noi piloti che per i team. Dopo un inizio difficile in Messico, puntiamo a un fine settimana più positivo, perché sappiamo di avere il potenziale del team e della vettura per entrare nella top-10. La pista di Diriyah è difficile, i livelli di aderenza cambiano continuamente, ma li sfide mi piacciono e farò di tutto per arrivare a punti".