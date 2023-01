Nissan Formula E Team pronti per la sfida di Città del Messico

Il Nissan Formula E Team è pronto per la gara di Città del Messico, che si terrà il 14 gennaio all’Autodromo Hermanos Rodriguez e darà il via alla stagione 9 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E.

L’introduzione del nuovo regolamento di gara, che segna l’inizio dell’era Gen3, promette competizioni ancora più emozionati con vetture più potenti (350 kilowatt, il 40% in più di potenza rispetto alla Gen2) e una velocità massima di oltre 320 km/h.

Il Gran Premio di Città del Messico 2023 rappresenta il debutto ufficiale del Nissan Formula E Team. Nuova la squadra piloti, con Norman Nato e Sacha Fenestraz che correranno rispettivamente sulla vettura 17 e sulla vettura 23. Nuova anche la monoposto Nissan e-4ORCE 04, caratterizzata da una livrea con un originale disegno con fiori di ciliegio, un richiamo al DNA giapponese e un importante simbolo di rinascita.

“Nel breve tempo intercorso fra test pre-stagionali e prima gara siamo stati impegnati ad analizzare i dati raccolti a Valencia e a fare le opportune modifiche alla vettura”, ha dichiarato Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team. “Uno dei fattori chiave in Messico sarà vedere come ciascuna squadra avrà saputo adattarsi alle nuove tecnologie della vettura Gen3. Puntiamo su un avvio di stagione forte per proseguire su un percorso di crescita per il resto del campionato”.

Il calendario del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2022/2023 conta ben 16 gare e prevede anche quattro nuove località: Hyderabad, Città del Capo, San Paolo e Portland.

Nissan ha una solida e storica presenza in Messico, dove impiega oltre 15.000 persone in diversi impianti produttivi, centri logistici, centri di ricerca e sviluppo e servizi finanziari. Nissan ha da poco festeggiato i 60 anni di presenza e i 14 milioni di veicoli prodotti nel Paese, che vanta anche un altro primato, quello di ospitare nella città industriale di Cuernavaca il primo impianto produttivo Nissan realizzato al di fuori dai confini giapponesi.

Norman Nato “L’inizio della stagione 9 sarà un’esperienza entusiasmante, con le nuove macchine, la mia prima gara con il Team Nissan, in un circuito per me nuovo. Mi sento preparato e sicuro del lavoro che abbiamo fatto finora. Ho visto e sentito parlare dell'atmosfera fantastica che si respira a Città del Messico, quindi non vedo l'ora di correre davanti a tanti tifosi appassionati".

Sacha Fenestraz “Sarà un fine settimana imprevedibile, ma sappiamo di aver fatto del nostro meglio per arrivare preparati all’apertura del Campionato. Il mio obiettivo per il Messico è quello di prendere sempre più confidenza con la vettura e non fare errori. Il test di Valencia è stato buono, ma in gara è sempre diverso, quindi voglio fare esperienza e continuare a migliorare".