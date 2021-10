Nuova Dacia Sandero, finalista “Auto Europa 2022”.

Ad un anno dal lancio nuova Dacia Sandero continua a far parlare di sé, non solo per i numeri che ne evidenziano il successo straordinario, ma anche per essere entrata nel novero delle finaliste del premio “Auto Europa 2022”.

In Europa, con oltre 143.000 immatricolazioni si posiziona al 8° posto nel ranking delle auto più vendute e fa registrare un mese di settembre record, conquistando il podio con oltre 19.000 immatricolazioni.

In Italia, Nuova Sandero, con oltre 22.000 immatricolazioni da inizio dell’anno, si posiziona al 4° posto del ranking delle vendite a privati.

Protagonista indiscussa quindi del mercato europeo, Nuova Dacia Sandero, sarà in lizza per aggiudicarsi l’ambito premio di “Auto Europa 2022”. La giuria, composta dai giornalisti UIGA, dagli Opinion Leader e da una giuria popolare, potrà votare a Torino dal 19 al 20 ottobre attraverso il QR Code presente nelle auto in esposizione, o collegandosi al link www.premioautoeuropa.it.

Erano 30 i modelli inizialmente in gara, 7 sono quelli che hanno raggiunto l’ambita finale. Lanciati tra la fine del 2020 e il 31 agosto 2021 passeranno sicuramente alla storia come “auto coraggio”, visto il periodo pandemico particolarmente difficile che hanno dovuto affrontare e superare, per ridare a tutti noi la voglia di libertà e di viaggio che un’automobile come Sandero sa garantire.

UIGA, quindi, porterà il Gotha delle quattro ruote che non si sono fatte intimidire dal covid in piazza e, contemporaneamente, approfondirà temi di stringente attualità attraverso interviste e convegni dedicati ai cambiamenti che muteranno radicalmente lo stesso concetto di mobilità.