Partila la Mille Miglia 2021

“Crossing the Future” il tema dell’edizione 2021: affianco alle auto storiche, partono 1000 Miglia Green e 1000 Miglia Experience

È iniziata questo pomeriggio con partenza da Brescia, sua città natale, la 1000 Miglia 2021. Un percorso di oltre 1.600 chilometri che quest’anno prevede una novità assoluta: il senso di marcia è infatti invertito rispetto alle precedenti edizioni, riprendendo il senso antiorario già utilizzato nella corsa originale.

Alle 13:30, preceduta dalle Frecce Tricolori, è partita la prima delle 375 auto storiche, per una tappa che attraversa Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi delle quattro regioni.

Oltre alla carovana delle auto storiche, anche in questa edizione si registra la partecipazione di diversi equipaggi speciali, impegnati ad attraversare le vie e le piazze previsti dal percorso raccogliendo il calore della gente che, come ogni anno, saluta con entusiasmo la Freccia Rossa. Il pubblico vedrà sfilare l’Auto 1000, un’Alfa Romeo Sport Spider 1954 con a bordo la conduttrice televisiva Camila Raznovich e la Pink Car, l’auto tutta al femminile che ha l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi organizzata da 1000 Miglia Charity a favore del WOMEN’S CANCER CENTRE.

A bordo della vettura, un’Aston Martin DBX rosa, si alterneranno diverse celebrities come Caterina Balivo, Cristina Parodi, Francesca Piccinini e Melissa Satta, accompagnate dalla Dott.ssa Viviana Galimberti Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dello IEO - Istituto Europeo di Oncologia.

“Crossing the future” è il tema dell’edizione 2021 a rappresentare il ruolo di crocevia tra tradizione e futuro che da sempre caratterizza la 1000 Miglia.

Simbolo del futuro le 13 vetture della 1000 Miglia Experience, spettacolari supercar e hypercar moderne che, lungo un percorso studiato ad hoc, potranno partecipare alla corsa più bella del mondo.

Anche nell’edizione 2021 ritorna la 1000 Miglia Green, competizione che ricalca il medesimo tracciato della rievocazione storica, a cui partecipano le auto elettriche tra cui l’iconica HYPER SUV VISION 2030, la concept car totalmente elettrica disegnata da Fabrizio Giugiaro, che ha affermato: “Questa è la mia seconda 1000 Miglia, una delle cose più speciali che si possono fare con un’auto come questa, in una competizione dove si fa la storia dell’auto, tra tradizione e futuro. Gareggiare con una macchina come questa vuol dire provarne i difetti ma anche capire come migliorarla ancora di più. Ai piloti che percorreranno la 1000 Miglia Green dico di divertirsi ma di rispettare sempre le regole di questa competizione.”

Dopo aver lasciato la “Leonessa d’Italia” le vetture attraversano Cremona, Busseto e Parma, Città Creativa Unesco per la gastronomia in Italia e territorio di borghi e castelli dal fascino antico e romantico, affrontando poi quello che è ritenuto uno dei tre passi iconici della 1000 Miglia: la Cisa.

Poco prima delle 21:00 le prime vetture sono attese sul lungomare di Viareggio per la tradizionale cena di tappa, per poi percorrere gli ultimi chilometri e terminare così la prima delle quattro tappe di questa edizione.