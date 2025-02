Pepito Day: Giuseppe Rossi torna a Firenze per una grande festa del calcio

Il calcio e la nostalgia si incontrano il 22 marzo 2025 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, quando Giuseppe Rossi tornerà a calcare il campo per un evento speciale: il Pepito Day.

L'ex attaccante, uno dei talenti più brillanti del calcio italiano negli ultimi vent'anni, ha voluto celebrare la sua carriera con una grande partita amichevole, riunendo ex compagni, allenatori e amici che hanno segnato il suo percorso calcistico.

La presentazione ufficiale: emozione e grandi nomi

Il 12 febbraio, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo dello sport e delle istituzioni. Accanto a Giuseppe Rossi, erano presenti Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Borja Valero, ex compagno di squadra e leggenda della Fiorentina, Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting e organizzatrice dell'evento, e Rossella Petrillo, che ha moderato l'incontro. Il Comune di Firenze ha portato il proprio sostegno attraverso la presenza dell'Assessora allo Sport, Giovani e Tradizioni Popolari, Letizia Perini.

Durante la conferenza, Giuseppe Rossi ha svelato alcuni dei grandi nomi che parteciperanno al Pepito Day: Sir Alex Ferguson, l'allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio, Gabriel Omar Batistuta, leggenda della Fiorentina, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey e Antonio Cassano. Altri ospiti verranno annunciati nelle prossime settimane direttamente dal profilo Instagram di Rossi (@beppe787), mentre il principale hashtag ufficiale dell'evento sarà #PepitoDay.

Una giornata di sport, spettacolo e tradizione

L'evento non sarà solo un friendly match, ma un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà l'intera città di Firenze. Tra le iniziative previste, ci sarà l'esibizione degli Street Clerks, noto gruppo rock fiorentino, e la partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino, per rendere omaggio alla tradizione cittadina.

I biglietti per il Pepito Day sono disponibili su Vivaticket e sul sito vivaticket.com, con una vendita iniziale riservata ai possessori della InViola Premium Card e, dal 17 febbraio, aperta a tutti. Prezzi accessibili per favorire la partecipazione di famiglie e giovani: 5 euro per gli Under 10 e da 10 euro in su per gli adulti.

L'evento è organizzato da Oltre Consulting, in collaborazione con ACF Fiorentina, con il supporto della Regione Toscana, di Toscana Sportiva e con il patrocinio del Comune di Firenze. Il broadcaster ufficiale sarà DAZN, che trasmetterà la partita in diretta in modalità Freemium.

Le parole di Eugenio Giani e Giuseppe Rossi Durante la conferenza stampa, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ricordato con emozione il legame speciale tra Giuseppe Rossi e Firenze:

"Pepito Rossi è rimasto nel cuore dei tifosi viola. Nonostante gli infortuni abbiano limitato il suo percorso, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Fiorentina. Chi può dimenticare la sua straordinaria tripletta contro la Juventus il 20 ottobre 2013? Quella partita resterà per sempre nei ricordi dei tifosi viola."

Giuseppe Rossi ha poi spiegato il motivo della scelta di Firenze per questo evento speciale: "Firenze è la mia seconda casa. Ogni volta che torno, mi sento bene tra i fiorentini, in città, con i tifosi. Anche se sono rimasto qui solo tre anni, ho vissuto momenti indimenticabili, dentro e fuori dal campo. Organizzare il Pepito Day qui è stata una scelta naturale."

Infine, Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting, ha sottolineato l'importanza dell'evento: "Il Pepito Day sarà più di una partita: sarà una festa per celebrare un campione che ha lasciato un segno nella storia della Fiorentina e del calcio italiano."

Il programma della giornata

Il 22 marzo sarà una giornata interamente dedicata al calcio e all'intrattenimento:

Ore 16:00 – Torneo giovanile con i talenti del futuro.

Ore 18:00 – Friendly match con Giuseppe Rossi e le leggende del calcio.

Intrattenimento musicale con gli Street Clerks.

Esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino.

Un evento da non perdere

Il Pepito Day si preannuncia come uno degli eventi sportivi più emozionanti del 2025, un'occasione unica per rivedere grandi campioni e celebrare un giocatore che ha segnato la storia della Fiorentina. Firenze si prepara a rendere omaggio a Pepito Rossi, un talento puro che, nonostante le difficoltà, ha sempre dato il massimo per i colori viola.

Il conto alla rovescia è iniziato: appuntamento il 22 marzo 2025 allo stadio Artemio Franchi per una giornata di calcio, emozioni e spettacolo. #PepitoDay