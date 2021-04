Peugeot: I fratelli Nucita tentano il bis al rally di Sanremo

Dopo essersi aggiudicati il 44° Rally il Ciocco, l’equipaggio ufficiale PEUGEOT tenta il bis al 68° Rally di Sanremo. Andrea Nucita ed il fratello Giuseppe tentano il raddoppio in una tappa del campionato estremamente rappresentativa dei rally italiani. 8 prove speciali con partenza il tardo pomeriggio di sabato 10 e conclusione domenica sera.

PEUGEOT è quindi pronta a scattare dal via con la Nuova PEUGEOT 208 Rally 4 di cui qualche settimana fa è stato consegnato il centesimo esemplare venduto al mondo. Un grande successo di vittorie ma anche di vendite, quindi. La coppia siciliana ha preparato a lungo questo appuntamento e con il fondamentale supporto del team FPF punta a continuare ad accumulare punti preziosi per il campionato due ruote motrici.

Il programma 2021 di PEUGEOT Italia si declinerà con la partecipazione a cinque rally: dopo il Rally Il Ciocco, il Rally Sanremo, San Marino, Rally di Roma Capitale e Liburna Terra.

Andrea Nucita (pilota ufficiale PEUGEOT 208 Rally 4): “Sanremo è un appuntamento ricco di storia e tradizione e mi fa sempre effetto parteciparvi. Noi cercheremo di partire da dove abbiamo lasciato, vale a dire dalla bella prestazione del Ciocco, consci del fatto che abbiamo una 208 Rally 4 assai veloce e affidabile, come anche i nostri pneumatici Pirelli. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della gara, Sanremo è sempre stata una gara molto difficile, a maggior ragione quest’anno visto che probabilmente troveremo condizioni meteo bagnate e non ideali quindi. Ci impegneremo al massimo per continuare la nostra esperienza positiva in questo campionato 2021”.