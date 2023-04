Peugeot scalda i motori per la sei ore di Portimão

La prossima destinazione del team PEUGEOT TotalEnergies nel Campionato del Mondo Endurance FIA è il circuito internazionale dell'Algarve, teatro del secondo appuntamento della stagione 2023.

Dopo una gara impegnativa alla 1000 miglia di Sebring, costellata da vari problemi meccanici, il team PEUGEOT TotalEnergies ha effettuato una sessione di test sul circuito Paul Ricard a Le Castellet, per riunirsi e apportare miglioramenti alla PEUGEOT 9X8 in vista delle prossime gare europee. Il lavoro svolto durante gli ultimi test sul circuito di Le Castellet ha permesso di migliorare l'affidabilità della PEUGEOT 9X8 e di lavorare sugli inconvenienti riscontrati durante la gara del mese scorso in Florida. Anche il lavoro di squadra con i meccanici, gli ingegneri e i piloti è stato importante per rimanere concentrati sugli obiettivi e per lottare contro la concorrenza agguerrita di questa stagione.