Porsche Carrera Cup Italia, Marvin Klein trionfa due volte a Imola

Marvin Klein ha firmato una doppietta straordinaria nel weekend di Imola, imponendosi anche in gara 2 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia.

Il pilota francese di Target Competition – Centro Porsche Bolzano ha confermato la sua superiorità nonostante condizioni meteorologiche complicate e numerosi colpi di scena durante la corsa.

Partito dalla seconda posizione, dopo essere stato preceduto di appena un millesimo in qualifica da Lirim Zendeli(Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo), Klein ha preso il comando al secondo giro. Sul bagnato, il due volte campione transalpino ha mantenuto la leadership fino alla fine, resistendo ai ripetuti attacchi di un velocissimo Francesco Braschi. Il giovane talento di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona, al suo secondo podio stagionale, ha chiuso al secondo posto, garantendosi anche la vittoria nella classifica Rookie. Al terzo posto si è piazzato Keagan Masters(Team Q8 Hi Perform), che aveva ottenuto la piazza d'onore in gara 1.

Le condizioni mutevoli della pista hanno spinto quasi tutti i piloti a optare per pneumatici da pioggia, con l'eccezione di Flavio Olivieri e Alex De Giacomi, che hanno rischiato con le slick. Olivieri, a soli 17 anni, ha dimostrato grande abilità segnando il giro più veloce, ma un testacoda alla Rivazza ha compromesso la sua gara.

La lotta per il campionato si fa sempre più serrata. Grazie ai risultati di Imola, Klein e Masters hanno recuperato punti preziosi sul leader Larry Ten Voorde, assente in questo round. La prossima tappa, il penultimo appuntamento stagionale, si svolgerà a Vallelunga il 22 settembre.

Nella Michelin Cup, la vittoria è andata a Cesare Brusa, che ha conquistato il gradino più alto del podio dopo essere partito dalla pole position. Alle sue spalle, Francesco Maria Fenici ha ottenuto il secondo posto, tornando al comando della classifica generale. Alberto De Amicis, vincitore di gara 1, ha completato il podio.