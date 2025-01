Rally Dakar 2025, Daniel Sanders domina la Tappa Maratona: “La pressione è alta”

La quarta tappa del Rally Dakar 2025, la prima parte della temuta Tappa Maratona, ha messo alla prova la resistenza e la strategia dei partecipanti.

Tra un terreno di roccia vulcanica e navigazione complicata, il protagonista assoluto della giornata è stato ancora una volta Daniel Sanders. L’australiano, nonostante un ritardo tecnico nella tappa precedente, ha percorso con sicurezza i 415 km da Al Henakiyah ad AlUla, rafforzando il suo vantaggio in classifica generale.

Con un margine di oltre 13 minuti sulla diretta inseguitrice Tosha Schareina, Sanders ha dichiarato con pragmatismo:

"Conosco questa zona e può essere difficile, quindi bisogna solo concentrarsi. Sembra che domani aprirò la tappa, per cui la pressione è alta per non perdere troppo tempo."

Regole ferree e strategie nella Tappa Maratona

Uno dei piloti più attesi, l’argentino Kevin Benavides, ha raccontato le difficoltà di questa tappa particolarmente lunga:

"Più di cinque ore di gara e linee ovunque. Mi sono concentrato sulla navigazione e sul mio lavoro sulla moto, dato che avevamo solo 90 minuti per le riparazioni."

Il due volte vincitore della Dakar ha mostrato grande determinazione, anche se per ora il podio sembra lontano. Suo fratello minore Luciano Benavides occupa l’ottava posizione in classifica generale.

Classe Challenger: Cambio al vertice nel Red Bull Off-Road Junior Team

Nella classe Challenger, si è verificato un cambio al vertice: l’americano Corbin Leaverton ha scavalcato il compagno di squadra portoghese Gonçalo Guerreiro, che ha raccontato le difficoltà incontrate:

"C’erano così tante pietre. Non ho mai visto una cosa del genere. Abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo comunque bucato una gomma."

Nonostante le difficoltà, Guerreiro ha elogiato la resistenza del veicolo:

"Abbiamo percorso più di 400 km e la nostra auto è in perfette condizioni."

Delusione nella classe Ultimate: Loeb out, Price in difficoltà

Giornata frustrante nella classe Ultimate. Il francese Sébastien Loeb ha dovuto dire addio ancora una volta al sogno di vittoria dopo un danno irreparabile al roll cage della sua auto.

Anche l’australiano Toby Price, dopo una serie di ottime prestazioni, ha visto la sua giornata compromessa da un’attesa di oltre due ore per l’arrivo del camion di assistenza.

Lotta serrata per la leadership: Lategan guida, Al-Attiyah rallenta

Lo svedese Mattias Ekström ha concluso la tappa senza intoppi, mantenendo il distacco di 21 minuti e 40 secondi dal leader dell’anno scorso, Henk Lategan.

Non è stata altrettanto fortunata la giornata del cinque volte vincitore Nasser Al-Attiyah, che ha perso terreno in classifica, scendendo al settimo posto. Il qatariota ha spiegato:

"Oggi ci siamo fermati due volte. Una per una foratura e la seconda per la rottura del braccio posteriore. Abbiamo aspettato Cristina (la nostra compagna di squadra) e poi abbiamo riparato il problema. La macchina è a posto per domani."

SSV e panorami mozzafiato ad AlUla

Nella classe SSV, il cileno Francisco "Chaleco" López ha concluso al secondo posto la tappa, mantenendo la quarta posizione assoluta. Il veterano della Dakar ha raccontato le difficoltà della giornata:

"Tutte le rocce e la navigazione hanno reso questa tappa complicata. A parte il terreno difficile, il paesaggio di AlUla è sempre molto bello."

Il programma della Tappa 5

Giovedì, la carovana della Dakar affronterà la quinta tappa, che porterà i piloti a Hail, attraversando un mix di piste sabbiose e rocciose lungo una prova speciale cronometrata di 428 km.

Con il giorno di riposo in vista, la pressione è alta per i leader delle varie categorie, che dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare errori in una fase cruciale della competizione.

La sfida è ancora aperta e la Dakar continua a dimostrare che nulla è mai scontato.

Classifica generale selezionata del Rally Dakar 2025 dopo la tappa 4

Definitivo

1.Henk Lategan (ZAF) 23:36.24

3. Mattias Ekström (SWE) +21.40

5. Lucas Moraes (BRA) +33.25

6. Mitch Guthrie Jr. (Stati Uniti) +34.09

7. Nasser Al-Attiyah (QAT) +35.53

13. Seth Quintero (Stati Uniti) +1:31.04

16. Giniel de Villiers (ZAF) +2:33.27

18. Rokas Baciuška (LTU) +2:46.08

25. Guillaume De Mévius (BEL) +3:32.42

48. Cristina Gutierrez (ESP) +37:14.59

51. Nani Roma (ESP) +61:48.38

Sfidante

1. Nicolas Cavigliasso (ARG) 25:32.26

2. Corbin Leaverton (Stati Uniti) +25.14

3. Gonçalo Guerreiro (POR) +29.35

5. Pau Navarro (SPA) +1:17.11

6. Dania Akeel (SAU) +1:20.59

SSV

1. Brock Heger (Stati Uniti) 26:25.40

4. Francisco López (CHL) +2:22.47

Bici

1. Daniel Sanders (AUS) 25:15.33

8. Luciano Benavides (ARG) +35.57

12. Edgar Canet (ESP) +1:06.09

26. Kevin Benavides (ARG) +2:43.50