Rally Il Ciocco 2024: Crugnola e Ometto in testa dopo il primo giorno

Al via del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024, Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno messo in chiaro la loro intenzione di difendere il titolo,

dominando il primo giorno del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. La coppia, al volante della loro Citroen C3, ha trionfato in tutte e tre le prove speciali della giornata, inclusa la power stage, affermando la propria superiorità sin dall'inizio della stagione.

Con un margine di soli 3.4 secondi su Simone Campedelli e Tania Canton, che guidavano una Skoda Fabia RS, Crugnola e Ometto hanno dimostrato che anche i più piccoli margini possono essere decisivi. La Toyota GR Yaris di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai si è classificata terza, con le condizioni meteorologiche incerte e la scelta delle gomme a giocare un ruolo chiave nella mischiata delle posizioni.

La competizione ha visto emergere nuovi talenti e confermare vecchie glorie. Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, al comando di una Skoda Fabia RS, si sono distinti nel Campionato Italiano Rally Promozione, mentre Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi hanno fatto lo stesso nel Due Ruote Motrici con la loro Peugeot 208 GT, creando un divario significativo con gli inseguitori.

La Suzuki Rally Cup ha iniziato con un appassionante confronto generazionale tra Sebastian Dallapiccola, giovane promessa, e Roberto Pellè, veterano della competizione. Questo duello simbolizza la dinamica e l'energia che caratterizzano il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, promettendo una stagione di gare entusiasmanti e imprevedibili.

Il 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio non è solo un test di abilità e strategia per i piloti e i loro team, ma anche una celebrazione della passione per il motorsport, che continua a evolvere e ad affascinare fan e partecipanti. Con ancora una giornata di gara da disputare, la sfida per la vittoria rimane aperta, promettendo spettacolo e emozioni fino all'ultimo secondo.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO : 1. Crugnola-Ometto 2 pti; 2. Avbelj-Andrejka 1.5 pti; 3. Campedelli-Canton 1 pti.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY PROMOZIONE: 1. Avbelj-Andrejka 2 pti; 2. Bottarelli-Fenoli 1,5 pti; 3. Michelini-Angilletta 1pti.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO: 15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 aprile | Rally Regione Piemonte; 10-11 maggio | Rally Targa Florio (coeff. 1,5); 26-29 maggio | Rally Due Valli; 26-28 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 13-14 settembre | Rally 1000 Miglia; 18-19 ottobre | Rally Sanremo (coeff. 1,5)