Vergne su (DS) vince la quarta gara del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E

Jean-Éric Vergne (DS PENSKE) ha vinto una straordinaria prima gara del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E in India.

Il pilota ha lottato duramente nell'ultimo terzo di gara per rimanere davanti alla coppia dell'Envision Racing Nick Cassidy e Sébastien Buemi, anche se António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) alla fine ha conquistato il terzo posto dopo che lo svizzero è stato penalizzato nel post-gara.

È la prima volta che Vergne sale sul gradino più alto del podio della Formula E da Roma nell'aprile 2021 (stagione 7) e lo ha fatto in grande stile. Vergne si è portato in testa al gruppo al 15° giro su 32, il doppio campione ha superato Buemi al tornante dopo che la coppia del Jaguar TCS Racing, Sam Bird e Mitch Evans, è stata costretta al ritiro.

L'incidente ha visto Sam Bird fare un affondo sul lato sporco della pista su Sacha Fenestraz (Nissan), quarto classificato. Il britannico non è riuscito a rallentare in tempo la sua I-TYPE 6 e si è scontrato con il compagno di squadra Mitch Evans, che in quel momento era terzo, mandando in testacoda l'auto del neozelandese. Entrambe le Jaguar sono state costrette al ritiro, mentre lo sfortunato Fenestraz è finito in fondo all'ordine, in una gara in cui un doppio podio sembrava possibile per la Jaguar.

Vergne è stato in testa da quel momento, ma è stato tallonato dalla monoposto Envision Racing di Cassidy. Il neozelandese è riuscito a raccogliere quattro punti percentuali in più di energia utilizzabile su Vergne nelle fasi finali della gara. Tuttavia, Vergne ha usato tutti i trucchi del manuale per tenere a bada Cassidy e tagliare il traguardo per primo in quella che molti considereranno una delle sue migliori vittorie. La sua prestazione rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi - oltre 25 mila - che hanno assistito alla prima gara di Formula E in India.

Buemi ha seguito in terza posizione, ma un'infrazione per eccesso di potenza lo ha fatto retrocedere al 15° posto con una penalità di 17 secondi, equivalente a un drive-through. Questo ha permesso a António Félix da Costa della TAG Heuer Porsche di ottenere la terza posizione nella sua centesima gara; il campione della Stagione 6 aveva iniziato la gara in 13a posizione. Il compagno di squadra Pascal Wehrlein ha tagliato il traguardo al quarto posto, dopo essersi fatto strada nell'ordine dal 12° posto in griglia.

Sérgio Sette Câmara ha evitato i problemi e ha risalito il gruppo dal 15° posto sulla griglia di partenza, ottenendo il miglior risultato del NIO 333 Racing da Berlino nella Stagione 4.

Nel frattempo, Oliver Rowland ha fatto una mossa per il podio su Buemi - non sapendo dell'imminente penalità dello svizzero - a un giro dalla fine. La mossa non ha funzionato e lo ha fatto retrocedere al sesto posto.

Nonostante ciò, Rowland ha raccolto i suoi primi punti della stagione per Mahindra Racing nella gara di casa del team. Norman Nato ha conquistato il settimo posto.

Il campione in carica Stoffel Vandoorne (DS PENSKE) ha chiuso all'ottavo posto, ottenendo il suo miglior risultato stagionale, mentre André Lotterer (Avalanche Andretti Formula E) ed Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) hanno completato la top 10.

Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) è stato vittima di una mossa troppo entusiastica di René Rast nel corso del 26° giro al tornante: il pilota del NEOM McLaren è andato fuori pista e ha tamponato la vettura di Dennis. Questo si è rivelato costoso per il britannico, che si trovava comodamente in quarta posizione ed era in corsa per un buon bottino di punti, soprattutto alla luce dell'ottimo finale dell'altro uomo in testa alla classifica, Pascal Wehrlein.

Wehrlein ha quindi accumulato un vantaggio di 18 punti su Dennis, mentre Vergne è salito al terzo posto nella classifica piloti. La TAG Heuer Porsche ha preso 23 punti di vantaggio sulla Avalanche Andretti nel Campionato mondiale a squadre.

Oltre al tutto esaurito di oltre 25.000 tifosi, alla storica gara hanno partecipato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e Sri K T Rama Rao, Ministro dell'IT, dell'Industria e del Commercio del Governo di Telangana. A godersi l'azione elettrica delle corse c'erano anche la leggenda del cricket indiano Sachin Tendulkar, gli attuali giocatori di cricket indiani Shikhar Dhawan, Deepak Chahar e Yuzvendra Chahal insieme alla moglie attrice e coreografa Dhanashree Verma.

Jean-Éric Vergne, DS PENSKE, ha dichiarato: "Sono molto felice. È stata una gara difficile, ho dovuto difendermi duramente alla fine, ma in qualche modo siamo riusciti a vincere. È stata una gara pulita, senza errori. Sono molto contento della vittoria di oggi. È un bene per la nostra squadra. Per le prime gare è bene dare una spinta con una bella prestazione come questa, quindi non potrei essere più felice. Mi piacciono i nuovi circuiti, penso che sia bello. Soprattutto questo è molto divertente. Quando ci sono tanti piccoli segreti da trovare in pista, probabilmente li trovo abbastanza in fretta".

Nick Cassidy, Envision Racing, ha dichiarato: "Oggi avevo un'ottima macchina, grazie a tutti i miei ragazzi. Credo che nelle gare di quest'anno siamo stati piuttosto bravi. Sono davvero dispiaciuto per Mitch e Jaguar oggi, perché sono un ottimo partner e hanno iniziato la stagione molto bene. A parte il fatto che siamo bravi nelle gare? Onestamente, siamo lì anche in qualifica. A Riyadh, in Messico e qui, la differenza tra la prima e la seconda posizione e la quinta posizione è stata di due decimi. Non c'è un grande margine tra il quinto posto e la partenza dal decimo o potenzialmente dalla pole. Quel giorno arriverà".

António Felix da Costa, TAG Heuer Porsche, ha dichiarato: "La gara è iniziata molto bene, ma poi sono stato stretto da Dennis e ho perso molte posizioni. Abbiamo, però, mantenuto la calma e siamo tornati in testa lentamente, gestendo le nostre energie. Non è stato un inizio facile per me. È stata una giornata emozionante per me, se penso alle 100 gare o alle 99 gare precedenti e al punto in cui mi trovo e alle cose che non vanno come vorrei. Non posso essere soddisfatto del modo in cui mi sto qualificando al momento. Detto questo, ho una squadra fantastica alle spalle, che mi spinge sempre e mi dà gli strumenti. Quindi so che è solo una questione di tempo prima di fare un lavoro migliore in qualifica. Sono davvero felice di essere venuto fino in India e di aver ottenuto un podio nella mia centesima gara. Sono successe tante cose. Mi sono arrabbiato, ero felice, ero calmo, ero stressato. Ma ancora una volta, ho lavorato bene con la squadra per tutta la gara e credo che questa sia l'esperienza di 100 gare, se devo essere onesto: partire da lì e arrivare fino a qui".

La quinta gara del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è l'E-Prix di Città del Capo 2023, in programma sabato 25 febbraio. Sarà la prima volta che la Formula E corre in Sudafrica