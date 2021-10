WRC, Evans fa bottino pieno al Rally di Finlandia

Nel WRC2 successo per la Volkswagen di Suninen davanti alla Citroen di Ostberg

Meglio di così non poteva fare e sperare Elfyn Evans. Il figlio d’arte si è aggiudicato il Rally di Finlandia e pure i 5 punti extra della Power Stage, diventando uno dei pochi non nordici ad aver messo la propria firma sulla mitica gara tra i laghi. Quando avrebbe potuto semplicemente gestire la leadership raggiunta sabato mattina, il gallese della Toyota non ha arretrato, anzi ha spinto segnando gli scratch nelle PS 17 e 18, quasi a voler avvisare i rivali. Su tutti Ott Tänak su i20, il migliore nella PS16 ma impotente davanti allo stato di grazia del collega. Sul podio con loro, staccato di 42”2 un ottimo Craig Breen su Hyundai, per la terza volta sul podio in tre gare e decisamente soddisfatto per il suo ruolino di marcia in crescita.

Quarto a 58”8 un altrettanto bravo Esapekka Lappi, tornato alla guida della Yaris e subito competitivo, forse per la familiarità con le veloci strade finniche. Quinto e alle prese con un problema di motore nella speciale conclusiva il capoclassifica Sébastien Ogier su Yaris. Quindi le Ford Fiesta di Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, rispettivamente a 5’02 e 6’22 dalla testa.

Ottavo e trionfatore tra le WRC2 Teemu Suninen su Volkswagen Polo Gti R5, seguito a 10’07 dalla C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen. L’equipaggio Citroen, per la prima volta su una Rally 2 in Finlandia, si è detto deluso per il risultato al di sotto delle attese.

Infine, a chiudere il gruppo dei dieci Emil Lindholm su Skoda Fabia Rally 2 EVO, mattatore tra le WRC3.

Classifica Rally di Finlandia 2021:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:14.1

3 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:42.2

4 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota Yaris WRC +00:58.8

5 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +02:54.4

6 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +05:02.3

7 Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Ford Fiesta WRC +06:22.9

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Volkswagen Polo Gti R5 +09:52.1

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +10:07.8

10 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +10:52.8