WRC, La Toyota di Rovanperä domina in Grecia

Tra le WRC2 successo per la Skoda di Mikkelsen. Citroen vincente nel WRC3 con Rossel

Kalle Rovanperä emoziona all’Acropoli. Per la prima volta sui percorsi greci, il talento della Toyota Gazoo Racing ha dimostrato di non temere nulla e nessuno e con grande maestria si è portato a casa corsa e i 5 punti extra della Power Stage. Alle sue spalle staccato di 42”1 un deluso Ott Tänak, il migliore nella PS 14, ma alle prese con diverse noie tecniche sulla sua i20, Power Stage compresa quando il fumo ha invaso l’abitacolo prima del via. Terzo a 1’11 Sébastien Ogier su Toyota, entusiasta per aver incrementato il proprio vantaggio nella generale.

Quarto a 3”01 Dani Sordo. Lo spagnolo della Hyundai ha riferito di non aver mai trovato il ritmo e di aver avuto difficoltà con le note. Decisamente più soddisfatto Gus Greensmith su Ford Fiesta, nonostante, anche per lui, non sia stato un rally senza criticità.

Sesto a 6’42 Elfyn Evans su Yaris, frustrato per l’andamento del suo weekend, ma ottimo nella Power Stage, dove è risultato il secondo più rapido; quindi, staccato di pochi millesimi dal gallese Adrien Fourmaux su Ford Fiesta. Il francese, vittima di un testacoda nella speciale conclusiva perde due posizioni in un colpo solo.

Ottavo a 8”41 un rammaricato Thierry Neuville su Hyundai, convinto di meritare di più di quanto raccolto. A seguire la Skoda Fabia Rally 2 EVO del vincitore tra le WRC2 Andreas Mikkelsen, in gran forma in quest’ultima giornata e in grado di avere la meglio sul collega di marca Marco Bulacia.

Undicesimo a 10’50 l’equipaggio trionfatore tra le WRC3 Yohan Rossel – Alexandre Coria su Citroen, mentre solo trentunesima a 49’52 la C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, rientrati dopo il ritiro di sabato.

Classifica Rally dell’Acropoli 2021:

1​Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC​

2​Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC​+00:42.1

3​Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC​+01:11.3

4​Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 Coupe WRC​+03:01.0

5​Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC​+05:45.0

6​Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC​+06:42.7

7​Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC​+06:54.4

8​Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC​+08:41.1

9​Mikkelsen Andreas/ Edmondson E. Škoda Fabia Rally2 Evo​+09:02.5

10​Bulacia Marco/ Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 Evo​+09:19.2

