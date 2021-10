WRC, Neuville domina il Rally di Spagna

Nel WRC2 successo per la Citroen di Camilli. Il collega di marca Ostberg è quarto di categoria

Nell’ultima giornata di gara in Catalogna ha preferito adottare un approccio cauto per evitare di buttare via tutto e ha fatto bene. Senza correre rischi Thierry Neuville si è aggiudicato un rally amministrato alla perfezione sin da venerdì mattina. Alle spalle del belga della Hyundai, staccato di 24”1, Elfyn Evans, costretto ad apportare diverse modifiche sulla sua Toyota a causa dell’instabilità. Terzo uno strepitoso Dani Sordo. A perfetto agio sulla sua i20, lo spagnolo ha lasciato il segno in tutte le PS domenicali, Power Stage compresa, superando in classifica un Sébastien Ogier su Toyota leggermente sottotono, o forse, più attento alla generale, che alla graduatoria dell’evento.

Quinto, a 1’31 Kalle Rovanperä su Yaris, vittima di un’uscita senza conseguenze, poi a 4’17 la Ford Fiesta di Gus Greensmith, soddisfatto della sua prestazione, e a 4'26 Oliver Solberg, bravo a gestire una i20 troppo sottosterzante.

Buon ottavo un euforico Nil Solans che, ricordiamo, era al suo debutto al volante della Hyundai WRC Plus, quindi la Citroen C3 Rally 2 di Eric Camilli e Maxime Vilmot, trionfatori tra le WRC2. Per quanto riguarda la serie cadetta l’altro equipaggio del Double Chevron formato da Mads Ostberg e Torstein Eriksen, è giunto 15esimo a 11’41 dalla vetta e quarto di categoria.

A chiudere la top 10, a 10’05 la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Nikolay Gryazin.

Nel WRC3 prima piazza per la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Emil Lindholm, dodicesimo complessivo.

Classifica Rally di Spagna 2021:

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:24.1

3 Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:35.3

4 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:42.1

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +01:31.8

6 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +04:17.3

7 Solberg Oliver/ Drew Craig Hyundai i20 Coupe WRC +04:26.7

8 Solans Nil/ Martí Marc Hyundai i20 Coupe WRC +04:34.9

9 Camilli Eric/ Vilmot Maxime Citroën C3 Rally2 +09:49.4

10 Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo +10:05.9

