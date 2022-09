WRC, Neuville su Hyuday nell’Olimpo dell’Acropoli

Nel WRC 2 successo per la Skoda Fabia di Lindholm

Al termine della Power Stage era incredulo, svuotato e sollevato per una vittoria che sembrava non arrivare mai in questo complicato 2022 per la Hyundai. Con solo quattro scratch Thierry Neuville si è portato a casa il Rally dell’Acropoli, precedendo altre due i20: quella di Ott Tänak, vincitore dei 5 punti extra finali, staccato di appena 15” malgrado non siano mancati i brividi come il problema al differenziale nella PS 10 e ancora prima all’ibrido, e quella di Dani Sordo, a 1’49”.

Quarto nonostante qualche criticità ai freni un ottimo Pierre-Louis Loubet su Ford Puma, vincitore delle speciali 5 e 6. Quinto a 4’09 il collega di marca del francese Craig Breen, rallentato da una foratura, quindi la Toyota di Takamoto Katsuta,non sempre impeccabile e pure alle prese con noie all’ibrido.

Settima piazza per Emil Lindholm su Skoda Fabia Rally 2 Evo, trionfatore tra le WRC2, quindi la vettura gemella di Nikolay Grayzin e la Volkswagen Polo Gti R5 di Alexandros Tsuloftas. Decimo a 1'056 la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Eyvind Bryndilsen.

Al top tra le WRC3 Diego Dominguez su Ford Fiesta Rally 3.

Grande sfortuna per Sébastien Loeb. Il leader della prima ora è stato fermato da un guasto all’alternatore della sua Puma nel tratto di trasferimento verso la PS 9. Ko pure Elfyn Evans, in forma finché il turbo della Yaris non lo ha abbandonato mentre si stava recando sulla seconda prova della domenica.

Uno sbaglio nella PS 10 ha messo fuori dai giochi il capoclassifica Kalle Rovanperä su Toyota, quindicesimo comunque al traguardo. La PS 12 invece è stata fatale per la Toyota di Esapekka Lappi, in grado di arrivare alla fine della corsa, ma solo ventiduesimo a 24’39 dal vertice.

Classifica Rally dell’Acropoli 2022:

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 +00:15.0

3 Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 N Rally1 +01:49.7

4 Loubet P./ Landais Vincent Ford Puma Rally1 +03:42.2

5 Breen Craig/ Nagle Paul Ford Puma Rally1 +04:09.0

6 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +06:21.1

7 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +07:46.6

8 Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo +08:22.7

9 Tsouloftas A./ Whittock Ross Volkswagen Polo Gti R5 +10:53.8

10 Brynildsen E./ Eilertsen Roger Škoda Fabia Rally2 Evo +10:56.7

RMMedia