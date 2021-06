WRC, Rally d’Italia Sardegna, La Hyundai di Tänak comanda dopo 8 PS

Dopo le prime otto speciali, il Rally d’Italia Sardegna 2021 sembra essere un affare tra Hyundai. Vincitore delle prime cinque prove di giornata Ott Tänak detta il passo con 19”4 di vantaggio sul collega di marca Dani Sordo, risultato il migliore nelle PS 6,7 e 8.

Terzo malgrado la posizione di partenza svantaggiosa il campionissimo di Gap Sébastien Ogier su Toyota, capace di tenere a bene due ossi duri come il compagno di colori Elfyn Evans, in difficoltà al mattino e il belga della Hyundai Thierry Neuville, vittima di due forature e non perfettamente a suo agio alla guida della sua i20 tanto da commettere diverse sbavature.

Sesto a 1’26” Takamoto Katusta su Yaris, protagonista di una tappa travagliata tra sbagli e mancanza di fiducia nella vettura. Alle sue spalle, a 3’41, Mads Ostberg e Torstein Eriksen su Citroen C3 R5, al top tra le WRC2.

Ottava a 4’08 la Hyundai i20 R5 di Jari Huttunen, quindi a 4’35 la C3 R5 di Yohan Rossel e Alexandre Coria, al vertice tra le WRC3. Chiude il gruppo dei 10 la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Pepe Lopez.

Da segnalare le uscite della Ford Fiesta di Adrien Fourmaux nella PS3 e di Kalle Rovanperä in quella successiva per una sospensione ko.

Difficoltà per Gus Greensmith su Ford Fiesta, soltanto ventunesimo e per la Hyundai di Pierre-Louis Loubet, quattordicesimo e in crisi con i freni.

Classifica Rally d’Italia Sardegna dopo la PS8

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Sordo Dani/ Rozada Borja Hyundai i20 Coupe WRC +00:19.4

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:36.2

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +01:02.0

5 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +01:03.2

6 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +01:26.1

7 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +03:41.7

8 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +04:08.7

9 Rossel Yohan/ Coria Alexandre Citroën C3 Rally2 +04:35.8

10 López J./ Vallejo Diego Škoda Fabia Rally2 Evo +04:52.1

RMMedia